Про це міністр закордонних справ повідомив на брифінгу. Він наголосив, що засідання економічної комісії перенесли на невідомий термін.

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Газ – це грішне, а захист нацменшин – праведне, – Кулеба

У відносинах з Угорщиною дуже важливо відділяти, як приказка – не плутати грішне з праведним. Газ це – грішне, а захист нацменшин, забезпечення прав української громади в Угорщині і угорської в Україні – це праведне,

– сказав Кулеба.

Україна готова рухатись далі в освітньому напрямку

Щодо освітнього, гуманітарного напрямку відносин з угорською стороною, то Україна готова рухатись далі. У справі захисту нацменшин, наголосив урядовець, є серйозні досягнення.

У Києві запевнили, що прагнуть повноцінних відносин з Будапештом, проте лише за умови врахування національних інтересів обох країн.

Будапешт уклав контракт з "Газпромом"

Зазначимо, що напруження у відносинах між Угорщиною та Україною спровокувало підписання контракту з "Газпромом". Будапешт домовився з російською компанією про постачання газу на 15 років в обхід української території.

Зверніть увагу! Тим часом у Будапешті заявили, що Україна не має права втручатись в енергетичну політику суверенної держави. Ба більше, в адміністрації угорського прем'єра заявили про намір блокувати шлях України до НАТО.

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Коротко про скандальний газовий контракт між "Газпромом" та угорцями: