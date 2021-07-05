Отныне Сербия и Венгрия полностью соединены трубопроводом для поставок российского газа в Центральную Европу в обход Украины. Они начнутся уже с 1 октября.

К теме Российский газ из "Турецкого потока" пойдет в Европу: Сербия и Венгрия сварили "золотой" стык

"Балканский поток" является ответвлением "Турецкого", над которым активно работают последние 2 года. Редактор портала "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко отметила, что сейчас появился так называемый посредник – Турция – который является точкой входа российского газа.

"Потом уже Турция поставляет этот газ в Европейский Союз. Сначала в Болгарию, затем идет транзит в Венгрию через территорию Сербии. Далее вновь ЕС, который начинает принимать российский газ к себе с помощью венгерской газотранспортной системы", – пояснила Наталья Ищенко.

Риски политического шантажа из-за "Балканского потока"

Официально в Будапеште объяснили свое участие в "Балканском потоке" желанием покупать газ и диверсифицировать ресурсы. Хотя политический подтекст этих договоренностей также очевиден.

Венгрия присоединилась к "Балканскому потоку": смотрите видео

По словам директора Института центральноевропейской стратегии Дмитрия Тужанского, еще в 2020 Венгрия официально заявила, что планирует к октябрю 2021 года достроить газовый интерконнектор с Сербией, который обеспечивает поставки газа из России через Турцию и Балканы объемом в 6 миллиардов кубических метров газа в год. Кроме этого, с 1 января Венгрия начала получать сжиженный газ через LNG терминал в Хорватии – 7 миллиардов кубометров газа за 7 лет.

Для Венгрии – это чистая прагматика и диверсификация газоснабжения, а также в нужный момент сказать в переговорах то ли с Москвой, то ли с Вашингтоном: "обратите внимание, мы покупаем ваш газ",

– сказал Дмитрий Тужанский.

Запуск "Балканского потока" – вопрос безопасности

"Балканский поток" официально запустили 1 января. Участие в этом принимал лично сербский президент Александр Вуйчич. Он говорил о проекте как возможности транзита газа в Боснию и Герцеговину, сербскую часть Косово, Хорватию, Словению и Черногорию. И молчал о том, что на самом деле "Южный поток" является еще одним инструментом кремлевской стратегии по доминированию в Европе.



"Балканский поток" является ответвлением "Турецкого" / Фото gazprom.ru

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова на упреки в том, что ее правительство подыгрывает российским интересам в Европе заявила, что этот газопровод является исключительно болгарским проектом. США еще в 2020 году пригрозили санкциями по строительству ответвлений "Турецкого потока", но пока санкций нет.

В то же время Евросоюз предложил Балканам альтернативу. Эксперт Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич отметила, что Европейский Союз на строительство "Балканского потока" отреагировал созданием проекта нового газопровода, который должен пройти по территории Сербии и Болгарии. Это проект, который финансируется ЕС и Европейским инвестиционным банком и обойдется почти в 86 миллионов евро.

Что запуск газопровода означает для Украины

Для Украины запуск "Балканского потока" означает существенное уменьшение транзита газа в Европу. В то же время российское влияние на Балканах возрастет.

Уже долгое время россияне обрабатывают этот регион с помощью пропагандистских ресурсов типа Sputnik Србија, влияния русской православной церкви и совместных военных учений России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство".

Обратите внимание Подаренная Лаврову икона из Донбасса: СМИ обнародовали стоимость и где она хранилась

В 2020 году сопрезидент Боснии и Герцеговины от сербского общества Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Дмитрию Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из оккупированного Луганска.