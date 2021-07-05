Відтепер Сербія та Угорщина повністю з'єднані трубопроводом для постачання російського газу в Центральну Європу в обхід України. Вони почнуться вже з 1 жовтня.

До теми Російський газ із "Турецького потоку" піде в Європу: Сербія та Угорщина зварили "золотий" стик

"Балканський потік" є відгалуженням "Турецького", над яким активно працюють останніх 2 роки. Редакторка порталу "Балканський оглядач" Наталія Іщенко зазначила, що наразі з'явився так званий посередник – Туреччина – який є точкою входу російського газу.

"Потім вже Туреччина постачає цей газ до Європейського Союзу. Спочатку до Болгарії, потім йде транзит до Угорщини через територію Сербії. Далі знов ЄС, який починає приймати російський газ до себе за допомогою угорської газотранспортної системи", – пояснила Наталія Іщенко.

Ризики політичного шантажу через "Балканський потік"

Офіційно в Будапешті пояснили свою участь в "Балканському потоці" бажанням купувати газ дешеве й диверсифікувати ресурси. Хоча політичний підтекст цих домовленостей також очевидний.

Угорщина приєдналася до "Балканського потоку": дивіться відео

За словами директора Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитра Тужанського, ще у 2020 Угорщина офіційно заявила, що планує до жовтня 2021 року добудувати газовий інтерконектор з Сербією, який забезпечує постачання газу з Росії через Туреччину і Балкани об'ємом у 6 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Окрім цього, з 1 січня Угорщина почала отримувати скраплений газ через LNG термінал у Хорватії – 7 мільярдів кубометрів газу за 7 років.

Для Угорщини – це чиста прагматика і диверсифікація газопостачання, а також у потрібний момент сказати у перемовинах чи то з Москвою, чи то з Вашингтоном: "Зверніть увагу, ми купуємо ваш газ",

– сказав Дмитро Тужанський.

Запуск "Балканського потоку" – питання безпеки

"Балканський потік" офіційно запустили 1 січня. Участь в цьому брав особисто сербський президент Александр Вуйчіч. Він говорив про проєкт як можливість транзиту газу до Боснії та Герцеговини, сербської частини Косова, Хорватії, Словенії та Чорногорії. І мовчав про те, що насправді "Південний потік" є ще одним інструментом кремлівської стратегії з домінування в Європі.



"Балканський потік" є відгалуженням "Турецького" / Фото gazprom.ru

Міністерка енергетики Болгарії Теменужка Петкова на дорікання в тому, що її уряд підігрує російським інтересам в Європі заявила, що цей газогін є виключно болгарським проєктом. США ще у 2020 році пригрозили санкціями щодо будівництва відгалужень "Турецького потоку", але поки санкцій нема.

Водночас Євросоюз запропонував Балканам альтернативу. Експертка Аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич зауважила, що Європейський Союз на будівництво "Балканського потоку" відреагував створенням проєкту нового газопроводу, який має пройти по території Сербії та Болгарії. Це проєкт, який фінансується ЄС та Європейським інвестиційним банком та обійдеться майже у 86 мільйонів євро.

Що запуск газогону означає для України

Для України запуск "Балканського потоку" означає істотне зменшення транзиту газу в Європу. Водночас російський вплив на Балканах зросте.

Вже тривалий час росіяни обробляють цей регіон за допомогою пропагандистських ресурсів типу Sputnik Србиjа, впливу російської православної церкви та спільних військових навчань Росії, Білорусі та Сербії "Слов'янське братерство".

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У 2020 році співпрезидент Боснії та Герцеговини від сербської громади Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Дмитру Лаврову 300-літню ікону, яку, ймовірно, вивезли з окупованого Луганська.