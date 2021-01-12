Нещодавно Боснія та Герцеговина подарувала очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову 300-річну позолочену ікону, вивезену з окупованого Луганська. За інформацією ЗМІ, вона коштує 12,5 мільйона євро.

Як іконою заволодів Додік

Раніше вона зберігалася в банку Bank of Srpska. Але він збанкрутував і його поглинула інша фінустанова UKIO. Власниками останнього були литовці. Про це повідомляє телеканал BN TV із посиланням на джерела в оточенні голови президії Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка.

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За словами одного зі співрозмовників, Додіку розповіли, що власники UKIO Bank залишили позолочену ікону, яка могла б "потішити" Лаврова та зміцнити зв'язки з Росією. Сам Додік вважав, що цим подарунком поверне Москві те, що належить їй, і тим самим ще більше зміцнить зв’язки з Кремлем.

Передача подарунка в Сараєво виходила за рамки протоколів. Водночас, коли Лавров дізнався, що ікона належала Україні та її вкрали, він відразу повернув її боснійському посольству в Москві.

До слова, Додік уже заявив, що ікона була сімейною реліквією та її повернуть власнику. Однак джерело з його офісу переконує, що сербський член президії Боснії зробить копію ікони, який замінить оригінал.

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