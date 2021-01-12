Подарована Лаврову ікона з Донбасу: ЗМІ оприлюднили вартість і де вона зберігалася
Нещодавно Боснія та Герцеговина подарувала очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову 300-річну позолочену ікону, вивезену з окупованого Луганська. За інформацією ЗМІ, вона коштує 12,5 мільйона євро.
Як іконою заволодів Додік
Раніше вона зберігалася в банку Bank of Srpska. Але він збанкрутував і його поглинула інша фінустанова UKIO. Власниками останнього були литовці. Про це повідомляє телеканал BN TV із посиланням на джерела в оточенні голови президії Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка.
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За словами одного зі співрозмовників, Додіку розповіли, що власники UKIO Bank залишили позолочену ікону, яка могла б "потішити" Лаврова та зміцнити зв'язки з Росією. Сам Додік вважав, що цим подарунком поверне Москві те, що належить їй, і тим самим ще більше зміцнить зв’язки з Кремлем.
Передача подарунка в Сараєво виходила за рамки протоколів. Водночас, коли Лавров дізнався, що ікона належала Україні та її вкрали, він відразу повернув її боснійському посольству в Москві.
До слова, Додік уже заявив, що ікона була сімейною реліквією та її повернуть власнику. Однак джерело з його офісу переконує, що сербський член президії Боснії зробить копію ікони, який замінить оригінал.
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Коротко про історію з українською іконою, Боснією та Лавровим
- Очільник російського МЗС Сергій Лавров відвідав Боснію 14 грудня. Під час візиту голова Республіки Сербської та член президіуму Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував йому ікону.
- У відповідь посольство України в Боснії направило ноту протесту. З документу випливає, що мовиться про 300-річну українську ікону, вивезену з окупованого Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури за 1920 рік.
- Водночас через історією з іконою прокуратура Боснії порушила кримінальну справу. Правоохоронці з'ясовують, як вона потрапила до країни.
- 23 грудня МЗС Росії повідомило, що передало ікону в посольство Боснії та Герцеговини.
- А 25 числа посол Боснії в Росії Желько Самарджія заявив, що особисто привіз ікону з Москви та передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.
- Офіційний Київ звертався кілька разів до Сараєва з проханням повернути викрадену ікону. На це у Боснії відповіли, що повернуть, але тим, "від кого отримали".
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