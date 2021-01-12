Недавно Босния и Герцеговина подарила главе МИД России Сергею Лаврову 300-летнюю позолоченную икону, вывезенную из оккупированного Луганска. По информации СМИ, она стоит 12,5 миллионов евро.

Как иконой завладел Додик

Ранее она хранилась в банке Bank of Srpska. Но он обанкротился и его поглотило другое финучреждение UKIO. Владельцами последнего были литовцы. Об этом сообщает телеканал BN TV со ссылкой на источники в окружении председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

К теме Как украинская икона, подаренная Лаврову, попала из Донбасса в Боснии: возможна версия

По словам одного из собеседников, Додику рассказали, что владельцы UKIO Bank оставили позолоченную икону, которая могла бы "утешить" Лаврова и укрепить связи с Россией. Сам Додик считал, что этим подарком вернет Москве то, что принадлежит ей, и тем самым еще больше укрепит связи с Кремлем.

Передача подарка в Сараево выходила за рамки протоколов. В то же время, когда Лавров узнал, что икона принадлежала Украине и ее украли, он сразу вернул ее боснийскому посольству в Москве.

К слову, Додик уже заявил, что икона была семейной реликвией и будет возвращена владельцу. Однако источник из его офиса убеждает, что сербский член президиума Боснии сделает копию иконы, которой заменит оригинал.

Обратите внимание Вернет ли Босния Украине икону, подаренную Лаврову

Коротко об истории с украинской иконой, Боснией и Лавровым