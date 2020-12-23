Министерство иностранных дел России вернуло посольству Боснии и Герцеговины икону, которую подарили в Сараево Сергею Лаврову. Ранее украинский МИД заявил, что реликвия, которую нашли в оккупированном Луганске, принадлежит Украине.

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Икону с украинской печатью вернули в боснийское дипведомство. Этот шаг согласовали с дарителем. Об этом информирует ТАСС.

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В то же время рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта,

– заявили в российском МИДе.

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