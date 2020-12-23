Россия вернула Боснии и Герцеговине подаренную Лаврову украинскую икону, – СМИ
Министерство иностранных дел России вернуло посольству Боснии и Герцеговины икону, которую подарили в Сараево Сергею Лаврову. Ранее украинский МИД заявил, что реликвия, которую нашли в оккупированном Луганске, принадлежит Украине.
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Икону с украинской печатью вернули в боснийское дипведомство. Этот шаг согласовали с дарителем. Об этом информирует ТАСС.
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В то же время рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта,
– заявили в российском МИДе.
Главное о скандале с иконой
- Старинную икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время пребывания в Сараево.
- Это сделал глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
- 300-летняя реликвия имеет штамп УССР. Сам Додик отметил, что икону нашли в Луганске.
- Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть реликвию.
- Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело из-за старинной украинской иконы.
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