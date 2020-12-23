Росія повернула Боснії та Герцеговині подаровану Лаврову українську ікону, – ЗМІ
Міністерство закордонних справ Росії повернуло посольству Боснії та Герцеговини ікону, яку подарували у Сараєво Сергію Лаврову. Раніше українське МЗС заявило, що реліквія, яку знайшли в окупованому Луганську, належить Україні.
Боснійці вивчатимуть, як до них потрапила ікона
Ікону з українською печаткою повернули в боснійське дипвідомство. Цей крок погодили з дарувальником. Про це інформує ТАСС.
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Водночас рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, включаючи походження згаданого артефакту,
– заявили в російському МЗС.
Головне про скандал з іконою
- Старовинну ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час перебування у Сараєві.
- Це зробив голова президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік.
- 300-річна реліквія має штамп УРСР. Сам Додік зазначив, що ікону знайшли у Луганську.
- Посольство України в Боснії та Герцеговині направило в Сараєво ноту з вимогою повернути реліквію.
- Прокуратура Боснії та Герцеговини порушила кримінальну справу через старовинну українську ікону.
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