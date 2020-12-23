Міністерство закордонних справ Росії повернуло посольству Боснії та Герцеговини ікону, яку подарували у Сараєво Сергію Лаврову. Раніше українське МЗС заявило, що реліквія, яку знайшли в окупованому Луганську, належить Україні.

Боснійці вивчатимуть, як до них потрапила ікона

Ікону з українською печаткою повернули в боснійське дипвідомство. Цей крок погодили з дарувальником. Про це інформує ТАСС.

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Водночас рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, включаючи походження згаданого артефакту,

– заявили в російському МЗС.

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