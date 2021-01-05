Вернет ли Босния Украине икону, подаренную Лаврову
В Боснии заявили, что вернут украинскую икону, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, однако не Украине. Отдать ее хотят тем, "от кого получили".
О судьбе иконы, которая исчезла из Луганска после его оккупации, рассказал глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, пишет "Балканский обозреватель".
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По словам Додика, Босния планирует вернуть икону, но не Украине, а тем, "от кого получила ее".
Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи,
– отметил он.
Глава президиума страны заявил, что историю о реликвии сфабриковали в Боснии, а Украина якобы никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении. "Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", – подчеркнул Додик.
Напомним, позолоченную икону XVIII века с изображением Святого Николая, написали в Луганске.
Как икона попала в Боснию
- 14 декабря 2020 года Додик подарил икону министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
- После публикации фотографий боснийскими СМИ, украинская сторона заподозрила, что это старинная икона, которая исчезла из Луганска после его оккупации.
- Свидетельством этого стала восковая печать на ней. Украинский МИД обратился с требованием вернуть икону Украине.
- Из-за скандала МИД России вернул подарок боснийскому посольству.
- Дело начал расследовать Интерпол.
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