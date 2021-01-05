В Боснии заявили, что вернут украинскую икону, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, однако не Украине. Отдать ее хотят тем, "от кого получили".

О судьбе иконы, которая исчезла из Луганска после его оккупации, рассказал глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, пишет "Балканский обозреватель".

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По словам Додика, Босния планирует вернуть икону, но не Украине, а тем, "от кого получила ее".

Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи,

– отметил он.

Глава президиума страны заявил, что историю о реликвии сфабриковали в Боснии, а Украина якобы никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении. "Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", – подчеркнул Додик.

Напомним, позолоченную икону XVIII века с изображением Святого Николая, написали в Луганске.

Как икона попала в Боснию