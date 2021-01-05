У Боснії заявили, що повернуть українську ікону, подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, однак не Україні. Віддати її хочуть тим, "від кого отримали".

Про долю ікони, яка зникла з Луганська після його окупації, розповів глава президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік, пише "Балканський оглядач".

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За словами Додіка, Боснія планує повернути ікону, але не Україні, а тим, "від кого отримала її".

Я зателефоную людям, які дали мені цю ікону, я поверну її їм публічно, і нехай вони пояснять інші речі,

– зазначив він.

Глава президії країни заявив, що історію про реліквію сфабрикували в Боснії, а Україна начебто ніколи не порушувала питання щодо її зникнення. "Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону", – наголосив Додік.

Нагадаємо, позолочену ікону XVIII століття із зображенням Святого Миколая, написали в Луганську.

Як ікона потрапила в Боснію