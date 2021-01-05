Чи поверне Боснія Україні ікону, подаровану Лаврову
У Боснії заявили, що повернуть українську ікону, подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, однак не Україні. Віддати її хочуть тим, "від кого отримали".
Про долю ікони, яка зникла з Луганська після його окупації, розповів глава президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік, пише "Балканський оглядач".
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За словами Додіка, Боснія планує повернути ікону, але не Україні, а тим, "від кого отримала її".
Я зателефоную людям, які дали мені цю ікону, я поверну її їм публічно, і нехай вони пояснять інші речі,
– зазначив він.
Глава президії країни заявив, що історію про реліквію сфабрикували в Боснії, а Україна начебто ніколи не порушувала питання щодо її зникнення. "Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону", – наголосив Додік.
Нагадаємо, позолочену ікону XVIII століття із зображенням Святого Миколая, написали в Луганську.
Як ікона потрапила в Боснію
- 14 грудня 2020 року Додік подарував ікону міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.
- Після публікації фотографій боснійськими ЗМІ, українська сторона запідозрила, що це старовинна ікона, яка зникла з Луганська після його окупації.
- Свідченням цього стала воскова печатка на ній. Українське МЗС звернулось з вимогою повернути ікону Україні.
- Через скандал МЗС Росії повернуло подарунок боснійському посольству.
- Справу почав розслідувати Інтерпол.
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