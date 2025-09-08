США готовы вводить санкции в отношении России, но ждут, что присоединится к процессу Европа. Пока им не удалось договориться между собой о введении вторичных санкций. Европейцам мешает то, что они сотрудничают с Китаем.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, подчеркнув, что взаимозависимость между Европой и Китаем довольно значительная, а с Индией хоть и меньше, но тоже есть.

Европа заигрывает с Китаем

Обеспечивать Россию необходимым для ведения войны или не делать этого – решает Китай. Сейчас ведется очень тонкая дипломатическая игра европейцев с китайцами, которую Украина начала поддерживать. Европа сегодня не очень критикует Пекин, который закупает у России нефть и другие товары. В середине октября китайская делегация посетит Европу для проведения разговора с евродепутатами. Будут говорить о торговле.

Полтора месяца назад был визит Урсулы фон дер Ляйен, Антониу Кошты, Каи Каллас в Пекин, где они говорили с Си Цзиньпином в частности о российско-украинской войне. Переговоры не имели успеха. Европа, как пояснил Клочок, понимая, что от Вашингтона ждать большой поддержки для сдерживания агрессии России не приходится, начинает надеяться на себя.

"К большому сожалению по своей природе, когда есть конфликт и угроза третьей стороне, то она ищет поддержки у более сильного. Часто такой выбор является неправильным. Сейчас, когда европейцы пытаются заручиться поддержкой Китая – это не очень верный шаг. Эти заигрывания с Китаем абсолютно очевидны", – озвучил Клочок.

Украина заявляет, что готова на определенном этапе сотрудничать с Китаем, чтобы тот надавил на Путина. Украина и Европа, как пояснил Клочок, действуют в этом совместно. По его словам, европейцы сейчас будут пытаться наладить контакты с Си Цзиньпином, чтобы тот ограничил возможности России вести боевые действия.

Это не означает, что будет подписан какой-то документ между Брюсселем и Пекином. Но Си, пересмотрев номенклатуру поставок чипов в Россию, может ограничить ее способность производить оружие,

– отметил Клочок.

Китайский лидер также может надавить на Северную Корею и снаряды оттуда не будут доезжать до России. Как только эти шаги будут сделаны, то России, как подытожил Клочок, хватит максимум на месяц или два. В Кремле, по его убеждению, это прекрасно понимают.

Чем Китай и КНДР помогают России?