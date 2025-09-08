США готові вводити санкції щодо Росії, але чекають, що долучиться до процесу Європа. Поки що їм не вдалося домовитися між собою щодо впровадження вторинних санкцій. Європейцям заважає те, що вони співпрацюють з Китаєм.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, підкресливши, що взаємозалежність між Європою та Китаєм доволі значна, а з Індією хоч і менша, але теж є.

Європа заграє з Китаєм

Забезпечувати Росію необхідним для ведення війни чи не робити цього – вирішує Китай. Зараз ведеться дуже тонка дипломатична гра європейців з китайцями, яку Україна почала підтримувати. Європа сьогодні не дуже критикує Пекін, який закуповує в Росії нафту та інші товари. В середині жовтня китайська делегація відвідає Європу для проведення розмови з євродепутатами. Будуть говорити про торгівлю.

Півтора місяця тому був візит Урсули фон дер Ляєн, Антоніу Кошти, Каї Каллас до Пекіну, де вони говорили з Сі Цзіньпіном зокрема про російсько-українську війну. Переговори не мали успіху. Європа, як пояснив Клочок, розуміючи, що від Вашингтону чекати великої підтримки для стримування агресії Росії не доводиться, починає сподіватися на себе.

"На превеликий жаль за своєю природою, коли є конфлікт і загроза третій стороні, то вона шукає підтримки у сильнішого. Часто такий вибір є неправильним. Нині, коли європейці намагаються заручитися підтримкою Китаю – це не дуже вірний крок. Ці загравання з Китаєм абсолютно очевидні", – озвучив Клочок.

Україна заявляє, що готова на певному етапі співпрацювати з Китаєм, аби той натиснув на Путіна. Україна і Європа, як пояснив Клочок, діють в цьому спільно. З його слів, європейці зараз будуть намагатися налагодити контакти з Сі Цзіньпіном, щоб той обмежив можливості Росії вести бойові дії.

Це не означає, що буде підписаний якийсь документ між Брюсселем і Пекіном. Але Сі, переглянувши номенклатуру постачання чіпів до Росії, може обмежити її спроможність виготовляти зброю,

– зазначив Клочок.

Китайський лідер також може натиснути на Північну Корею і снаряди звідти не будуть доїжджати до Росії. Як тільки ці кроки будуть зроблені, то Росії, як підсумував Клочок, вистачить максимум на місяць чи два. У Кремлі, за його переконанням, це чудово розуміють.

