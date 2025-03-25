В 2024 году США потеряли F-16C за полторы минуты из-за уникальной поломки

В апреле 2024 года в штате Нью-Мексико во время тренировочного полета на авиабазе "Халломан" разбился F-16C стоимостью 21 миллион долларов. Пилот успел катапультироваться.

Как пишет издание Defense Express, авария произошла в результате уникальной поломки в двигателе двигателе F100-PW-220. Интересным моментом является то, что персонал авиабазы даже, если бы захотел, то не смог бы обнаружить повреждения, поскольку оно произошло в "слепой зоне" силовой установки, передает 24 Канал.

Смотрите также Минус два вертолета: чем опасны Ка-52, которые ВСУ уничтожили на Белгородщине

Как США потеряли истребитель за 109 секунд полета

Расследование показало, что истребитель F-16C упал примерно через 109 секунд после взлета. Причиной тому стало то, что в двигателе буквально оторвалась лопатка вентилятора. Речь идет о "сменной лопатке статора", отрыв которой вызвал катастрофическое повреждение двигателя на малой высоте без возможности восстановления.

После того, как лопатка оторвалась, а двигатель заглох, пилот еще 40 секунд пытался спасти ситуацию, но, в конце концов, был вынужден катапультироваться с высоты всего 305 метров.

Именно в этом случае отрыв лопатки двигателя во время полета предсказать было нельзя.

Как объясняют эксперты, двигатель F100-PW-220 имеет 13 отсеков, из которых авиатехники непосредственно на аэродромах могут проверить только 12.

Осмотр этих отсеков происходит через каждые 100 часов полетов с использованием специальных камерных телескопов. Впрочем, нюанс заключается в том, что для такого осмотра доступны отсеки 1 – 4 и 6 – 13, а вот как раз ступень 5 оказалась в "слепой зоне", и именно там произошел отрыв лопатки.

Пятая ступень двигателя F100-PW-220, где произошел отрыв лопатки, / Фото US Air Force

Осмотреть лопатку 5 в условиях любой авиабазы по сути невозможно. Проверить этот элемент двигателя F100-PW-220 можно только во время технического обслуживания на авиабазе "Тинклер" в Оклахоме, где такие силовые установки вообще полностью разбирают на все элементы. Такой уровень обслуживания называется "складским". "Складское" обслуживание двигателя потерянного F-16C происходило аж в 2016 году. Поэтому комиссия, которая расследовала аварию, постановила, что причину отрыва лопатки и падения самолета установить невозможно.