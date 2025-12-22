Могли взорвать чиновника минобороны России: в Москве взорвался автомобиль, водитель травмирован
- В Москве взорвался автомобиль, в результате чего водитель получил тяжелые ранения, а транспортное средство загорелось.
- Авто могло принадлежать высокопоставленному российскому чиновнику, вероятно, генерал-майору.
В Москве утром 22 декабря жители услышали громкий взрыв на одной из улиц. Он раздался из-за того, что взорвался автомобиль на парковке. Водитель получил тяжелые ранения и был госпитализирован.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-сообщество Mash. Взрыв, после которого начался пожар, произошел примерно в 06:55, когда водитель автомобиля Kia сел за руль.
Что известно о подрыве авто в Москве?
Происшествие произошло в Орехово-Борисово. В машину могли подложить самодельное устройство, что взорвалось просто через несколько секунд во время движения. На месте начался пожар, а местные жители улицы Ясенева сообщают о густом черном дыме, который был заметен из окон.
В результате взрыва пострадал по меньшей мере один человек – у 56-летнего водителя диагностирована сильная контузия, травма ноги, ожоги, множественные осколочные ранения и перелом лицевой кости. Однако владелец машины выжил, хотя и ничего не слышит из-за ранения.
В Москве утром подорвался автомобиль посреди жилого комлекса / Фото с росСМИ
Предварительно, авто могло принадлежать высокопоставленному российскому чиновнику и именно он оказался в эпицентре взрыва. В СМИ пишут, что состояние водителя тяжелое и он долгое время был заблокирован в авто. Вероятно, речь идет о генерал-майоре Фаниле Сарварове. Он является участником боевых действий в Чечне, Осетии, Сирии и Украине. В российском минобороны окупнат занимал должность начальника управления оперативной подготовки.
Майор Сарваров мог быть в авто, которое взорвалось в Москве / Фото из росСМИ
На месте работают экстренные службы. Они устанавливают, что именно вызвало взрыв. По степени поражения, устройство расположили в передней части авто – предварительно под дном. Жители дома предполагают, что это могла быть диверсия. Однако правоохранители еще не установили причину инцидента.
На месте подрыва работают МЧСники: видео
Кого из российских служащих могли ликвидировать в последнее время?
Станислав Орлов – командир бригады оккупантов под названием "Эспаньола", погиб не в бою. Его могли убить во время задержания на территории России. Российские эксперты считают, что Орлова ликвидировали в ходе "зачисток" ультрапатриотической среды.
СБУ с помощью дронов атаковала российский танкер QENDIL в Средиземном море. На судне мог находиться генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов. Однако официально о его возможной гибели не сообщали.
Кроме того, украинские дроны взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка", где могли погибнуть 14 моряков страны-агрессора.