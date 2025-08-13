Подозревают в связях с Россией: депутата от ОПЗЖ Христенко объявили в розыск
- СБУ объявила в розыск депутата от ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревают в связях с Россией.
- Христенко исчез 21 июля и должен быть задержан для содержания под стражей.
Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в связях с Россией и сокрытии от органов досудебного расследования.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Украины.
Смотрите также "Откаты" на закупках дронов и РЭБ: командующий Нацгвардии отстранил фигурантов дела
Что известно о розыске Христенко?
В розыскной карточке указано, что Христенко исчез 21 июля и находится в розыске за сокрытие от органов досудебного расследования.
В отношении нардепа должны применить меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее в СБУ сообщали, что Христенко является агентом ФСБ, который отвечал за ссылки российского влияния на НАБУ. Его завербовали еще во времена Януковича.
Во время Революции Достоинства парламентарий действовал в интересах российских спецслужб. В частности, для организации "Антимайдана" он использовал подконтрольных ему частных перевозчиков, чтобы перевозить "титушек".
После начала полномасштабного вторжения Христенко покинул Украину и находится за рубежом, откуда продолжает влиять на деятельность НАБУ через тесные связи с частью его руководства.