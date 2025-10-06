Президент Зеленский намекнул на удары по России украинскими ракетами. Так, он отметил, что в последние дни Украина применяет для ударов по территории врага только собственное оружие и не только дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов.

Что сказал Зеленский о дальнобойных ударах по России?

У Зеленского поинтересовались, применяет ли Украина против России дальнобойные ракеты "Фламинго" собственного производства. На что он ответил, что к детальной публичности применения дальнобойного оружия "мы перейдем немного позже, чтобы не готовить врага".

Главное понимать, что последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, не только дроны. И по тем попаданиям, я думаю, можно понять людям из тех фрагментов, которые есть в социальных сетях, где есть применение дронов, а где есть применение не дронов,

– сказал Зеленский.

Он также прокомментировал свое заявление о том, что потенциал Украины в производстве дронов и ракет в 2026 году составит 35 миллиардов долларов.

"Украина имеет 30 двусторонних соглашений, в большинстве которых есть понятные финансы... У нас несколько стран в Европе, не все, которые очень сильно помогают Украине. То есть это часть того бюджета, который мы будем использовать на свою дальнобойность", – рассказал президент.

Что еще сказал Зеленский?

Зеленский пригрозил новыми дипстрайками по России украинским оружием. Он подчеркнул, что цена войны для врага должна быть неприемлемой. Именно поэтому под прицелом Украины военные и энергетические объекты в России.