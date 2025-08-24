Украинцы не стали меньше донатить, однако изменили вектор. В 2022 –2023 годах львиная доля донатов от физических лиц шла на проекты крупных фондов. Сейчас – непосредственно на нужды подразделений.

Дело в том, что мобилизация в Украине продолжается, и каждый мобилизованный ведет донатеров в свое подразделение. Это 24 Каналу отметил Сергей Притула – общественный деятель, основатель фонда Сергея Притулы.

Донаты в фонд Сергея Притулы

Сергей Притула отметил, что они предусматривали подобное развитие событий еще в 2023 году, когда фиксировали баланс физических и юридических лиц в донатах. Тогда это было 85% и 15% в пользу физических лиц.

Весь 2024 год мы направляли потуги нашего департамента партнерств на развитие взаимодействия с украинским бизнесом. Не только крупным, но и средним, региональным. Я объездил всю страну за рулем, встречаясь с предпринимателями Запада, Юга, Севера и Востока. По состоянию на сегодня мы видим баланс 80% и 20% уже в пользу юридических лиц,

– объяснил он.

Кроме этого, продолжается работа на внешних рынках донатов. В августе 2024 года общественный деятель представил Prytula Foundation U.S.A. в городе Чикаго. За один год в Штатах удалось аккумулировать более 5,8 миллионов долларов. Это достаточно серьезный показатель для новой структуры на территории США.

Продолжается хорошее сотрудничество с чешскими коллегами, которые поддерживают различные проекты фонда Сергея Притулы, прежде всего милитарные направления. После последнего визита в Данию ожидается первый транш помощи от местной организации, которая поддерживает Украину.

Работа не останавливается ни на минуту. Мы благодарны за любой донат. Неважно, откуда он поступает: или изнутри страны, или извне. Но есть просьба к тем, кто за пределами Украины. Многие украинцы донатят даже за пределы Украины в гривнах. Это супер. Однако у нас поступления в валюте, например, за год упали с 14% до 9% в общем балансе поступлений. Это немножко бьет по ресурсу,

– подчеркнул основатель фонда.

По его словам, основные закупки они делают внутри страны, но время от времени покупают в Евросоюзе, в США, в Сингапуре. Для оплаты фонду нужна валюта. Поэтому каждый донат в долларах, евро, кронах и так далее – на вес золота.

Как происходит сотрудничество с государством?

Основатель фонда Сергея Притулы рассказал, что сейчас у благотворительных организаций все больше автономного плавания в сотрудничестве с теми или иными подразделениями государства. Есть текущие проекты, которые не требуют согласования.

Но есть, например, проекты, в частности, по усилению эффективности работы мобильных огневых групп ПВО, где требуется согласование с экспертизой на высоком уровне.

Работа по антишахедному направлению – это, пожалуй, сейчас точка, где сходятся потуги со стороны государства на уровне Министерства обороны, военных областных администраций в разных регионах Украины, которые страдают от ударов "Шахедами". Государство – это большой парень. Оно может контрактовать на миллиарды далеко вперед,

– подчеркнул общественный деятель.

По некоторым видам номенклатуры, в частности, перехватчиков, фонды не могут что-то законтрактовать. Потому что государство выкупило все производство этих видов перехватчиков.

Однако еще есть производители, с которыми государство не подписало контракты. В государстве медленные процессы, чем могут себе позволить волонтерские, благотворительные организации. Поэтому сотрудничают с такими производителями, до которых еще или не дошло государство, или еще не подписало контракты через сертификацию, лицензирование и так далее.

В нашем случае принцип простой. Если это работает, а мы тестовые образцы отправляем, конечно, и общаемся с силами беспилотных систем, с другими подразделениями, которые работают в антишахедном направлении, то мы не останавливаемся. Мы сразу контрактуем и передаем. Также мы, возможно, немножечко гибче в поиске новых производителей и замечаем их, пожалуй, немножко быстрее, чем государство,

– сказал Притула.

Он добавил, что происходит консолидация усилий, соблюдается принцип "делать что-то не вместо государства, а рядом с государством".

