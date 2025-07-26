Цель – сбор 7 миллионов гривен на строительство спортивного зала для реабилитации и восстановления военных бригады.
Цель ультрамарафона UltraUkraine / Фото предоставлено 24 Каналу
Ультрамарафон начался в Дрогобыче, из города постоянной дислокации бригады и финиширует возле стелы "Донецкая область" под Покровском. Маршрут будет пролегать через крупнейшие города Украины, в частности: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Белую Церковь, Киев, Черкассы, Днепр и тому подобное.
Во всех этих городах, все желающие могут присоединиться к бегунам и пробежать с ними произвольную дистанцию.
Маршрут марафона / Фото предоставлено 24 Каналу
Следить за ходом UltraUkraine можно на страницах проекта в соцсетях Instagram і Facebook. Там постепенно будет появляться информация о забегах в отдельных городах с деталями мест встречи с бегунами и маршрутом, который можно будет пробежать с ними.
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Когда было начало марафона?
Забег стартовал из Дрогобыча 25 июля.
Следующие встречи с участниками забега состоятся:
- 26 июля во Львове.
- 29 июля в Ивано-Франковске.
Ближайшие маршруты марафона в Дрогобыче, Львове и Ивано-Франковске / Фото предоставлены 24 Каналу
Как присоединиться к марафону и поддержать забег?
Военные открыли банк на организационные нужды забега на 300 тысяч грн.
Приобщиться к забегу может каждый. Для бегунов, как профи, так и любителей организаторы сделали регистрацию на событие. Это не означает, что нужно бежать вместе с Сергеем и Иваном всю дистанцию.
Общий сбор на 7 миллионов гривен здесь.
Слоганом забега является: "Беги с нами родными городами", то есть – любой может пробежать любую дистанцию где угодно.
Регистрируясь на забег, вы получите стартовый пакет, как на любых других забегах, в который входит:
- летние облегченные беговые носки от партнеров забега Bandit socks
- уникальная медаль финишера
- стартовый номер участника забега, куда можно вписать город и имя.
Стартовый пакет участника марафона UltraUkraine / Фото предоставлено 24 Каналу
Заказав стартовый пакет участника UltraUkraine – вы поддержите организацию забега. Протяженность маршрута – 1 500 километров, стоимость стартового пакета – 1 500 гривен. Заказать его можно здесь.
Кроме того, в крупных городах забега будет организована точка встречи с бегунами и все желающие, за произвольный донат на основной сбор – могут пробежать произвольную дистанцию с военными.
Кто бежит в марафоне?
Сергей Панькевич – начальник службы физической подготовки бригады "Черный лес", кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. В ВСУ с 2016 года, участник АТО/ООС.
Иван Гуляк – инструктор по физподготовке, марафонец, путешественник и общественный активист, соорганизатор Дрогобычского полумарафона.
Сергей Панькевич и Иван Гуляк будут бежать в марафоне / Фото предоставлено 24 Каналу
Каждый день военные будут бежать ультрамарафон (50+ километров), с паузами на каждый седьмой день забега. Суммарно забег продлится более 35 дней, пока Сергей и Иван не доберутся до стелы "Донецкая область".
Почему забег важен?
UltraUkraine – это не только о выносливости, но и о восстановлении. Цель марафона построение спортивной инфраструктуры, которая поможет военным, которые возвращаются с фронта, проходить реабилитацию, восстанавливать физическую форму и психологическое равновесие.
Это будет пространство для: физической реабилитации после ранений; ежедневных тренировок личного состава; профилактики профессиональных травм и ПТСР; развития командной культуры и выносливости.
"Сначала у меня, как у начальника физической подготовки и спорта бригады, была мысль, что нам нужен зал для реабилитации и восстановления. Мы обратились с запросом к компетентным компаниям, чтобы оценить стоимость такого сооружения. Нам назвали ориентировочную сумму в 7 миллионов.
Мы в бригаде поняли, что нет сейчас на это денег, ведь есть множество боевых потребностей. Но потребность в восстановлении наших собратьев только растет. В прошлом году у меня впервые появились мысли о таком забеге. И вот, мы реализовываем этот безумный замысел. Я постоянно усиленно тренируюсь, и уверен в своих силах пробежать UltraUkraine", – говорит Сергей Панькевич.
Справочно! Бригада "Черный лес" – единственная в своем роде бригада артиллерийской разведки, специализирующаяся на разведке целей, обеспечении штабов разведданными, а также ведении огневого поражения противника. Это высокотехнологичное подразделение, работающее с беспилотниками, современной аналитикой и новейшими системами управления огнем.