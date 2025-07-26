Ціль – збір 7 мільйонів гривень на будівництво спортивного залу для реабілітації та відновлення військових бригади.



Ціль ультрамарафону UltraUkraine / Фото надане 24 Каналу

Ультрамарафон почався у Дрогобичі, з міста постійної дислокації бригади та фінішує біля стели "Донецька область" під Покровськом. Маршрут пролягатиме через найбільші міста України, зокрема: Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Білу Церкву, Київ, Черкаси, Дніпро тощо.

У всіх цим містах, усі охочі можуть приєднатися до бігунів та пробігти з ними довільну дистанцію.



Маршрут марафону / Фото надане 24 Каналу

Слідкувати за перебігом UltraUkraine можна на сторінках проєкту у соцмережах Instagram і Facebook. Там поступово буде з'являтися інформація про забіги в окремих містах з деталями місць зустрічі з бігунами та маршрутом, який можна буде пробігти з ними.

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Коли був початок марафону?

Забіг стартував з Дрогобича 25 липня.

Наступні зустрічі з учасниками забігу відбудуться:

26 липня у Львові.

29 липня в Івано-Франківську.

Найближчі маршрути марафону у Дрогобичі, Львові та Івано-Франківську / Фото надані 24 Каналу

Як долучитися до марафону та підтримати забіг?

Військові відкрили банку на організаційні потреби забігу на 300 тисяч грн.

Долучитися до забігу може кожен. Для бігунів, як профі, так і любителів організатори зробили реєстрацію на подію. Це не означає, що потрібно бігти разом з Сергієм та Іваном всю дистанцію.

Загальний збір на 7 мільйонів гривень тут.

Слоганом забігу є: "Біжи з нами рідними містами", тобто – будь-хто може пробігти будь-яку дистанцію де завгодно.

Реєструючись на забіг, ви отримаєте стартовий пакет, як на будь-яких інших забігах, у який входить:

літні облегшені бігові шкарпетки від партнерів забігу Bandit socks

унікальна медаль фінішера

стартовий номер учасника забігу, куди можна вписати місто та ім'я.



Стартовий пакет учасника марафону UltraUkraine / Фото надане 24 Каналу

Замовивши стартовий пакет учасника UltraUkraine – ви підтримаєте організацію забігу. Протяжність маршруту – 1 500 кілометрів, вартість стартового пакета – 1 500 гривень. Замовити його можна тут.

Крім того, у великих містах забігу буде організована точка зустрічі з бігунами й всі охочі, за довільний донат на основний збір – можуть пробігти довільну дистанцію з військовими.

Хто біжить у марафоні?

Сергій Панькевич – начальник служби фізичної підготовки бригади "Чорний ліс", кандидат у майстри спорту з легкої атлетики. У ЗСУ з 2016 року, учасник АТО/ООС.

Іван Гуляк – інструктор з фізпідготовки, марафонець, мандрівник і громадський активіст, співорганізатор Дрогобицького півмарафону.



Сергій Панькевич та Іван Гуляк бігтимуть у марафоні / Фото надане 24 Каналу

Кожного день військові бігтимуть ультрамарафон (50+ кілометрів), з паузами на кожен сьомий день забігу. Сумарно забіг триватиме понад 35 днів, поки Сергій та Іван не дістануться стели "Донецька область".

Чому забіг важливий?

UltraUkraine – це не лише про витривалість, але й про відновлення. Мета марафону побудова спортивної інфраструктури, яка допоможе військовим, які повертаються з фронту, проходити реабілітацію, відновлювати фізичну форму та психологічну рівновагу.

Це буде простір для: фізичної реабілітації після поранень; щоденних тренувань особового складу; профілактики професійних травм та ПТСР; розвитку командної культури й витривалості.

"Спершу у мене, як у начальника фізичної підготовки та спорту бригади, була думка, що нам потрібен зал для реабілітації та відновлення. Ми звернулися із запитом до компетентних компаній, щоб оцінити вартість такої споруди. Нам назвали орієнтовну суму в 7 мільйонів.

Ми в бригаді зрозуміли, що немає зараз на це грошей, адже є безліч бойових потреб. Але потреба у відновленні наших побратимів тільки росте. Минулого року у мене вперше з’явилися думки про такий забіг. І ось, ми реалізовуємо цей шалений задум. Я постійно посилено тренуюся, і впевнений у своїх силах пробігти UltraUkraine", – каже Сергій Панькевич.

Довідково! Бригада "Чорний ліс" – єдина у своєму роді бригада артилерійської розвідки, що спеціалізується на розвідці цілей, забезпеченні штабів розвідданими, а також веденні вогневого ураження противника. Це високотехнологічний підрозділ, що працює з безпілотниками, сучасною аналітикою та новітніми системами управління вогнем.