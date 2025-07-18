Всі кошти були спрямовані на проєкти, що реалізуються спільно із фондом "Повернись живим", інформує 24 Канал.

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Наразі компанія запустила оновлену Суперсилу "Допомога ЗСУ+", яка дозволяє абонентам передплати донатити на підтримку армії, просто користуючись мобільним зв'язком. Донат автоматично списується при оплаті тарифу без додаткових платежів для абонента.

Щомісячна підтримка армії, яку забезпечують наші абоненти, – це приклад того, як єднання та довіра здатні формувати реальну силу. Майже півмільйона наших абонентів за увесь час існування Суперсили "Допомога ЗСУ" долучились до підтримки війська. Ми вдячні кожному, хто систематично допомагає армії в рамках наших спільних проєктів з фондом "Повернись живим", бо Нам тут жити,

– коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

За час існування благодійної Суперсили "Допомога ЗСУ" вже реалізовано низку проєктів із забезпечення війська пікапами, підтримки ППО, розмінування українських територій. Наразі Київстар та "Повернись живим" втілюють вже шостий спільний проєкт – "Нам тут жити: Школа операторів наземних дронів "Варан". Мета ініціативи – зібрати 35 мільйонів гривень на облаштування школи, яка готуватиме операторів наземних роботизованих комплексів (НРК) для Сил Оборони.

Абоненти передплаченого зв'язку можуть долучитися до проєкту завдяки Суперсилі "Допомога ЗСУ+". Достатньо надіслати SMS-повідомлення із будь-яким текстом на номер 88032 або зателефонувати на цей номер та слідувати голосовим підказкам. Контрактні абоненти та усі небайдужі можуть задонатити на спецрахунок та "банку" проєкту. Станом на початок липня 2025 року зібрано понад 33 мільйони гривень.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення, станом на 31 травня 2025 року, Київстар інвестував понад 3,2 мільярда гривень у допомогу ЗСУ, відновлення інфраструктури, підтримку абонентів, цифрову трансформацію та соціальні ініціативи.