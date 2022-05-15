Фото дня: украинские военные загружают мешки с убитыми оккупантами в вагон-рефрижиратор
Источник:телеграм-канал Сергея Лещенко
Россия несет огромные человеческие потери в войне, которую она развязала в Украине. Кроме того, страна-агрессор не спешит забирать тела своих погибших солдат.
Тела оккупантов загружают в вагоны-рефрижираторы
Поэтому трупами оккупантов вынуждены заниматься украинские специалисты. В частности, они хранят их в специальных вагонах-рефрижираторах. Для этого тела убитых россиян помещают в мешки.
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В вагонах-рефрижираторах Укрзализныци хранятся около 250 мешков с останками российских солдат. По состоянию на данный момент специализированные вагоны с российским "грузом 200" расположены на следующих станциях:
- Харьков-Лески – 41 мешок,
- Запорожье-1 – 28 мешков,
- Днепр-главный – 48 мешков,
- Киев-Волынский – 129 мешков.
Украинская сторона надеется, что страна-агрессор все же решит забрать остатки своих военных, чтобы похоронить их в родных городах. Однако вероятность того, что это произойдет – невысокая.
С момента начала войны российские власти не проявляют уважения к собственной армии. Они не хотят забирать свои трупы домой,
– прокомментировал такое положение вещей Сергей Лещенко.
В сети показали фото того, как происходит загрузка трупов и останков оккупантов в вагоны-рефрижираторы. И такая судьба ждет всех, кто пришел на украинскую землю с войной.
Украинские военные загружают мешки с убитыми российскими солдатами в вагон-рефрижиратор / Фото Reuters, Валентин Огиренко
Актуальные потери врага в войне
В общей сложности, по состоянию на 14 мая, уже 27 200 вражеских военных умерли на украинской земле, на которую пришла с войной. Кроме того, страна-агрессорка несет немалые потери и в технике. Актуальные цифры:
- танков – 1218;
- боевых бронированных машин – 2934;
- артиллерийских систем – 551;
- РСЗО – 195;
- средств ПВО – 88;
- самолетов – 200;
- вертолетов – 163;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2059;
- кораблей/катеров – 13;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411;
- специальной техники – 42;
- крылатых ракет – 95.
В Генштабе подчеркивают, что эти данные ориентировочные. Точное количество убитых оккупантов и уничтоженной техники невозможно подсчитать из-за продолжающихся активных боевых действий.
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