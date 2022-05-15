Тела оккупантов загружают в вагоны-рефрижираторы

Поэтому трупами оккупантов вынуждены заниматься украинские специалисты. В частности, они хранят их в специальных вагонах-рефрижираторах. Для этого тела убитых россиян помещают в мешки.

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В вагонах-рефрижираторах Укрзализныци хранятся около 250 мешков с останками российских солдат. По состоянию на данный момент специализированные вагоны с российским "грузом 200" расположены на следующих станциях:

Харьков-Лески – 41 мешок,

Запорожье-1 – 28 мешков,

Днепр-главный – 48 мешков,

Киев-Волынский – 129 мешков.

Украинская сторона надеется, что страна-агрессор все же решит забрать остатки своих военных, чтобы похоронить их в родных городах. Однако вероятность того, что это произойдет – невысокая.

С момента начала войны российские власти не проявляют уважения к собственной армии. Они не хотят забирать свои трупы домой,

– прокомментировал такое положение вещей Сергей Лещенко.

В сети показали фото того, как происходит загрузка трупов и останков оккупантов в вагоны-рефрижираторы. И такая судьба ждет всех, кто пришел на украинскую землю с войной.

Украинские военные загружают мешки с убитыми российскими солдатами в вагон-рефрижиратор / Фото Reuters, Валентин Огиренко

Актуальные потери врага в войне

В общей сложности, по состоянию на 14 мая, уже 27 200 вражеских военных умерли на украинской земле, на которую пришла с войной. Кроме того, страна-агрессорка несет немалые потери и в технике. Актуальные цифры:

танков – 1218;

боевых бронированных машин – 2934;

артиллерийских систем – 551;

РСЗО – 195;

средств ПВО – 88;

самолетов – 200;

вертолетов – 163;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2059;

кораблей/катеров – 13;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411;

специальной техники – 42;

крылатых ракет – 95.

В Генштабе подчеркивают, что эти данные ориентировочные. Точное количество убитых оккупантов и уничтоженной техники невозможно подсчитать из-за продолжающихся активных боевых действий.

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