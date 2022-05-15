Тіла окупантів завантажують у вагони-рефрижиратори

Через це трупами окупантів вимушені займатися українські спеціалісти. Зокрема, вони зберігають їх у спеціальних вагонах-рефрижираторах. Для цього тіла вбитих росіян поміщають в мішки.

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Загалом у вагонах-рефрижираторах Укрзалізниці зберігаються близько 250 мішків з останками російських солдатів. Станом на зараз спеціалізовані вагони з російським "вантажем 200" розташовані на таких станціях:

Харків-Ліски – 41 мішок,

Запоріжжя-1 – 28 мішків,

Дніпро-головний – 48 мішків,

Київ-Волинський – 129 мішків.

Українська сторона сподівається, що країна-агресор все ж вирішить забрати рештки своїх військових, аби поховати їх у рідних містах. Однак, ймовірність того, що це станеться, – невисока.

З моменту початку війни російська влада не проявляє поваги до власної армії. Вони не хочуть забирати свої трупи додому,

– прокоментував такий стан речей Сергій Лещенко.

У мережі показали фото того, як саме відбувається завантаження трупів та останків окупантів до вагонів-рефрижираторів. І така доля чекає на всіх, хто прийшов на українську землю з війною.

Українські військові завантажують мішки з вбитими російськими солдатами у вагон-рефрижиратор / Фото Reuters, Валентин Огіренко

Актуальні втрати ворога у війні

Загалом, станом на 14 травня, вже 27 200 ворожих військових померли на українській землі, на яку прийшла з війною. Крім того, країна-агресор зазнає чималих втрат й у техніці. Актуальні цифри:

танків – 1218;

бойових броньованих машин – 2934;

артилерійських систем – 551;

РСЗВ – 195;

засоби ППО – 88;

літаків – 200;

гелікоптерів – 163;

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2059;

кораблів / катерів – 13;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411;

спеціальної техніки – 42;

крилатих ракет – 95.

У Генштабі наголошують, що ці дані є орієнтовними. Точну кількість убитих окупантів та знищеної техніки неможливо підрахувати через те, що тривають активні бойові дії.

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