Фото дня: українські військові завантажують мішки з вбитими окупантами у вагон-рефрижиратор
Джерело:телеграм-канал Сергія Лещенка
Росія зазнає величезних людських втрат у війні, яку вона розв'язала в Україні. Крім того, країна-агресорка не поспішає й забирати тіла своїх загиблих солдатів.
Тіла окупантів завантажують у вагони-рефрижиратори
Через це трупами окупантів вимушені займатися українські спеціалісти. Зокрема, вони зберігають їх у спеціальних вагонах-рефрижираторах. Для цього тіла вбитих росіян поміщають в мішки.
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Загалом у вагонах-рефрижираторах Укрзалізниці зберігаються близько 250 мішків з останками російських солдатів. Станом на зараз спеціалізовані вагони з російським "вантажем 200" розташовані на таких станціях:
- Харків-Ліски – 41 мішок,
- Запоріжжя-1 – 28 мішків,
- Дніпро-головний – 48 мішків,
- Київ-Волинський – 129 мішків.
Українська сторона сподівається, що країна-агресор все ж вирішить забрати рештки своїх військових, аби поховати їх у рідних містах. Однак, ймовірність того, що це станеться, – невисока.
З моменту початку війни російська влада не проявляє поваги до власної армії. Вони не хочуть забирати свої трупи додому,
– прокоментував такий стан речей Сергій Лещенко.
У мережі показали фото того, як саме відбувається завантаження трупів та останків окупантів до вагонів-рефрижираторів. І така доля чекає на всіх, хто прийшов на українську землю з війною.
Українські військові завантажують мішки з вбитими російськими солдатами у вагон-рефрижиратор / Фото Reuters, Валентин Огіренко
Актуальні втрати ворога у війні
Загалом, станом на 14 травня, вже 27 200 ворожих військових померли на українській землі, на яку прийшла з війною. Крім того, країна-агресор зазнає чималих втрат й у техніці. Актуальні цифри:
- танків – 1218;
- бойових броньованих машин – 2934;
- артилерійських систем – 551;
- РСЗВ – 195;
- засоби ППО – 88;
- літаків – 200;
- гелікоптерів – 163;
- автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2059;
- кораблів / катерів – 13;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411;
- спеціальної техніки – 42;
- крилатих ракет – 95.
У Генштабі наголошують, що ці дані є орієнтовними. Точну кількість убитих окупантів та знищеної техніки неможливо підрахувати через те, що тривають активні бойові дії.
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