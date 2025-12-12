Фото в Резерв+ появляются не у всех: когда у пользователя могут попросить дополнительный документ
- Фотографии в "Резерв+" еще не появились у всех пользователей.
- Документ в приложении остается действующим даже без фотографии.
Сейчас фотографии в Резерв+ подтянулись не у всех пользователей. Однако документ в приложении остается действующим даже без фото.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя Директората цифровой трансформации Министерства обороны Украины Артема Романюкова в эфире телемарафона.
Почему не у всех пользователей появилось фото в Резерв+?
По словам Романюкова, приложением пользуется около 6 миллионов человек. Поэтому фото добавляют постепенно для того, чтобы не перегружать систему.
Тем гражданам, у кого еще нет фотографии в Резерв+, Романюков рекомендует обновить приложение до последней версии и сделать запрос через Резерв+, то есть обновить в нем свой военно-учетный документ.
Однако у некоторых украинцев фото может не появиться вовсе. Это связано с тем, что фотографии в электронном виде есть только у тех, кто имеет биометрический загранпаспорт. По словам чиновника, именно эти фотографии "подтягиваются" в приложение Резерв+.
В то же время, если у пользователя нет биометрического паспорта и фотография не подтянулась – это не критично. Документ остается действующим даже без нее.
Единственное, что для дополнительной идентификации (во время проверки – 24 Канал) вас могут попросить еще документы, удостоверяющие личность с фотографией,
– подытожил специалист.
"Резерв+": что известно о последних обновлениях приложения?
Со следующего года в приложении Резерв+ могут появиться оповещения о повестках. Также планируется улучшение функционала вакансий и автоматизация наказаний за нарушение воинского учета.
Кроме этого, Минобороны ввело новую категорию отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+ для лиц, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы. Отсрочка доступна только если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью и единственным отцом в семье.
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство 10 декабря обновило порядок оформления военно-учетных документов: отныне они создаются исключительно в электронном формате. Теперь Резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении Резерв+.