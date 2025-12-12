Фото в Резерв+ з'являються не у всіх: коли у користувача можуть попросити додатковий документ

Наразі фотографії у Резерв+ підтягнулись не у всіх користувачів. Однак документ у застосунку залишається чинним навіть без фото.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівника Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України Артема Романюкова в ефірі телемарафону.

Чому не у всіх користувачів з'явилося фото у Резерв+?

За словами Романюкова, застосунком користується близько 6 мільйонів людей. Тому фото додають поступово для того, щоб не перенавантажувати систему.

Тим громадянам, у кого ще немає фотографії в Резерв+, Романюков рекомендує оновити застосунок до останньої версії та зробити запит через Резерв+, тобто оновити в ньому свій військово-обліковий документ.

Однак у декого з українців фото може не з'явитись зовсім. Це пов'язано з тим, що фотографії в електронному вигляді є тільки у тих, хто має біометричний закордонний паспорт. За словами посадовця, саме ці фотографії "підтягуються" у додаток Резерв+.

Водночас, якщо у користувача немає біометричного паспорта і фотографія не підтягнулася – це не критично. Документ залишається чинним навіть без неї.

Єдине, що для додаткової ідентифікації (під час перевірки – 24 Канал) вас можуть попросити ще документи, які посвідчують особу з фотографією,

– підсумував фахівець.

"Резерв+": що відомо про останні оновлення застосунку?