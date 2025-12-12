Фото в Резерв+ з'являються не у всіх: коли у користувача можуть попросити додатковий документ
- Фотографії у "Резерв+" ще не з'явились у всіх користувачів.
- Документ у застосунку залишається чинним навіть без фотографії.
Наразі фотографії у Резерв+ підтягнулись не у всіх користувачів. Однак документ у застосунку залишається чинним навіть без фото.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівника Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України Артема Романюкова в ефірі телемарафону.
Чому не у всіх користувачів з'явилося фото у Резерв+?
За словами Романюкова, застосунком користується близько 6 мільйонів людей. Тому фото додають поступово для того, щоб не перенавантажувати систему.
Тим громадянам, у кого ще немає фотографії в Резерв+, Романюков рекомендує оновити застосунок до останньої версії та зробити запит через Резерв+, тобто оновити в ньому свій військово-обліковий документ.
Однак у декого з українців фото може не з'явитись зовсім. Це пов'язано з тим, що фотографії в електронному вигляді є тільки у тих, хто має біометричний закордонний паспорт. За словами посадовця, саме ці фотографії "підтягуються" у додаток Резерв+.
Водночас, якщо у користувача немає біометричного паспорта і фотографія не підтягнулася – це не критично. Документ залишається чинним навіть без неї.
Єдине, що для додаткової ідентифікації (під час перевірки – 24 Канал) вас можуть попросити ще документи, які посвідчують особу з фотографією,
– підсумував фахівець.
"Резерв+": що відомо про останні оновлення застосунку?
З наступного року в додатку Резерв+ можуть з'явитися сповіщення про повістки. Також планується поліпшення функціоналу вакансій та автоматизація покарань за порушення військового обліку.
Окрім цього, Міноборони ввело нову категорію відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+ для осіб, у кого один з батьків має інвалідність І чи II групи. Відстрочка доступна лише якщо військовозобов'язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і єдиним батьком у сім'ї.
За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, уряд 10 грудня оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються винятково в електронному форматі. Тепер Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+.