После того, как ВСУ сбили Ми-8 дроном, россияне изменили тактику, – 59 бригада

29 октября украинские защитники уничтожили российский Ми-8 с помощью FPV-дрона Shrike. Это произошло возле села Котляровка в Донецкой области. Теперь оккупанты больше не используют вертолеты.

Напуганный враг был вынужден изменить свою тактику. Об этом в эфире телемарафона рассказал старший офицер отделения коммуникаций 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мишак, передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ уничтожили редкий российский дрон "Князь Вещий Олег"

Что происходит на Покровском направлении?

Теперь тактическая авиация, вертолеты россиян пока больше не появляются в зоне видимости. Противник не использует их для ротаций и эвакуаций.

Заметим, что за штурвалом сбитого Ми-8 у Котляровки находился 27-летний сын полковника армии России Михаил Авраменко. За участие в войне в Украине он получил две государственные награды

По словам Мишака, на Покровском направлении враг продолжает активно использовать другое авиационное оружие – самолеты и управляемые авиабомбы. КАБы стали более точными, иногда им даже удается обходить украинские средства РЭБ.

Отдельно офицер добавил, что оккупанты на этом участке фронта не используют бронетехнику. Они пытаются продвигаться малыми пехотными группами.

Что известно о последних потерях оккупантов?