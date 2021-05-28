Во Франции мужчина с ножом напал на полицейскую прямо в отделении: его разыскивают

Неподалеку от французского города Нант в отделении тяжело травмировали полицейскую. Для Франции это второе подобное нападение на силовиков за последний месяц.
ЧП произошло около 10 утра в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр неподалеку Нанта. Мужчина просто зашел в муниципальной полиции и набросился с ножом на правоохранительницу.
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Полицейская ранена прямо в отделении
После того, как нападающий проткнул ножом женщину, ему удалось бежать. Как рассказывают источники СМИ, он сел в машину и уехал. После попал в ДТП, скорее всего, намеренно разбил авто и продолжил бежать своим ходом.
Поиски злоумышленника продолжаются уже несколько часов. На место прибыли 200 полицейских и 2 вертолета.
Для поиска подозреваемого, который находится на свободе, мобилизуют 180 силовиков и несколько отрядов кинологов. Жителей призвали оставаться дома и в ближайшее время избегать сектора, в котором произошел инцидент. Обучение в школах и колледжах уже прекратили.
Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Есть угроза ее жизни, сообщают медики.
Месяц назад при подобных условиях убили полицейскую
- 23 апреля подобный случай во Франции с нападением на полицейскую закончился трагически.
- Нападение произошло в городе Рамбуйе: мужчина ворвался в отделение и с двумя ножами набросился на жандармерий.
- В ответ силовики открыли огонь.
- Полицейская, которую нападающий успел пырнуть ножом, от ранений погибла на месте.
- Злоумышленник от ранений скончался в больнице.
- Власти Франции назвала эту трагедию терактом.