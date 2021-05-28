У Франції чоловік з ножем напав на поліцейську прямо у відділку: його розшукують

Неподалік від французького міста Нант у відділку тяжко травмували поліцейську. Для Франції це другий подібний напад на силовиків за останній місяць.

Надзвичайна подія сталася близько 10 ранку у місті Ла-Шапель-сюр-Ердр неподалік Нанта. Чоловік просто зайшов до муніципальної поліції і накинувся з ножем на правоохоронницю.

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Після того, як нападник проштрикнув ножем жінку, йому вдалося втекти. Як розповідають джерела ЗМІ, він сів в авто та поїхав геть. Опісля потрапив у ДТП, найімовірніше, навмисно, розбив авто і продовжив тікати своїм ходом.

Пошуки зловмисника тривають вже декілька годин. На місце прибули 200 поліцейських та 2 вертольоти.

Для пошуку підозрюваного, який перебуває на свободі, мобілізують 180 силовиків і декілька загонів кінологів. Мешканців закликали залишатися вдома та найближчим часом уникати сектору, в якому стався інцидент. Навчання у школах і коледжах вже припинили.

Постраждала перебуває у лікарні у важкому стані. Є загроза її життю, повідомляють медики.

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