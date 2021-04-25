Вбили поліцейську: через теракт у Франції вже затримали 5 людей
У Франції триває розслідування теракту у поліцейській дільниці міста Рамбуйє 23 квітня. Наразі відомо про 5 затриманих.
Джерело:France24
У вчиненні теракту підозрюють 36-річного Джамеля Горчена. Поліцейські затримали його батька, двоюрідних братів та пару, яка прихистила підозрюваного.
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Керівник антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рикара розповів, що правоохоронці не сумніваються у радикалізації підозрюваного.
Перед нападом Горчен дивився відео, які прославляли джихад. Окрім того, на скутері підозрюваного знайшли Коран.
Камери зафіксували, що за лічені години до теракту підозрюваний відвідав зал для молитов у Рамбуйє.
Його батько повідомив, що його син строго сповідує іслам. З іншого боку, він також сказав, що з початку цього року помітив відхилення в поведінці,
– розповів поліцейський.
Що відомо про Горчена
- З Тунісу чоловік виїхав ще у 2009 році.
- Посвідку на проживання у Франції Горчен отримав у 2020 році.
- Нещодавно чоловік їздив до Тунісу, щоб відвідати рідних.
Теракт у Рамбуйє: головне
- Горчен увірвався до відділку місцевої поліції 23 квітня.
- Там він накинувся на правоохоронців з двома ножами.
- Внаслідок теракту загинула поцілейська Стефані.
- У відповідь поліцейські відкрили вогонь.
- Горчен помер у лікарні.
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