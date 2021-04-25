Убили полицейскую: из-за теракта во Франции уже задержали 5 человек
Во Франции продолжается расследование теракта в полицейском участке города Рамбуйе 23 апреля. Известно о 5 задержанных.
Источник:France24
В совершении теракта подозревают 36-летнего Джамеля Горчена. Полицейские задержали его отца, двоюродных братьев и пару, которая приютила подозреваемого.
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Руководитель антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара рассказал, что правоохранители не сомневаются в радикализации подозреваемого.
Перед нападением Горчен смотрел видео, которые прославляли джихад. Кроме того, на скутере подозреваемого нашли Коран.
Камеры зафиксировали, что за считанные часы до теракта подозреваемый посетил зал для молитв в Рамбуйе.
Его отец сообщил, что его сын строго исповедует ислам. С другой стороны, он также сказал, что с начала этого года заметил отклонения в поведении,
– рассказал полицейский.
Что известно о Горчене
- Из Туниса мужчина уехал еще в 2009 году.
- Вид на жительство во Франции Горчен получил в 2020 году.
- Недавно мужчина ездил в Тунис, чтобы навестить родных.
Теракт в Рамбуйе: главное
- Горчен ворвался в отделение местной полиции 23 апреля.
- Там он набросился на стражей порядка с двумя ножами.
- В результате теракта погибла полицейская Стефани.
- В ответ полицейские открыли огонь.
- Горчен умер в больнице.
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