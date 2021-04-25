Во Франции продолжается расследование теракта в полицейском участке города Рамбуйе 23 апреля. Известно о 5 задержанных.

В совершении теракта подозревают 36-летнего Джамеля Горчена. Полицейские задержали его отца, двоюродных братьев и пару, которая приютила подозреваемого.

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Руководитель антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара рассказал, что правоохранители не сомневаются в радикализации подозреваемого.

Перед нападением Горчен смотрел видео, которые прославляли джихад. Кроме того, на скутере подозреваемого нашли Коран.

Камеры зафиксировали, что за считанные часы до теракта подозреваемый посетил зал для молитв в Рамбуйе.

Его отец сообщил, что его сын строго исповедует ислам. С другой стороны, он также сказал, что с начала этого года заметил отклонения в поведении,

– рассказал полицейский.

Что известно о Горчене

Из Туниса мужчина уехал еще в 2009 году.

Вид на жительство во Франции Горчен получил в 2020 году.

Недавно мужчина ездил в Тунис, чтобы навестить родных.

Теракт в Рамбуйе: главное