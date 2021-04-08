Испанию 17 лет назад всколыхнула череда спланированных и скоординированных взрывов. Их целью было убить как можно больше людей.

В результате нападений в столице погиб 191 человек, еще более 2 тысяч – получили серьезные ранения. Эта трагедия навсегда "перекрасила" этот день в календаре всего европейского общества в траурный цвет.

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Спрятанные бомбы в смертельных пакетах

Взрывы прогремели утром 11 марта 2004 года. В разных поездах, которые соединяли пригород столицы с ее центром, злоумышленники оставили 13 бомб с часовым механизмом.

Их спрятали в спортивные сумки. В каждой сумке был динамит с фугасным взрывчатым веществом Goma-2 ECO, который весил примерно 10 килограммов. Кроме того, смертельные пакеты наполнили металлическими обломками, которые имели целью увеличить количество убитых. Как выяснило позже следствие, динамит террористам удалось купить на черном рынке у одного из шахтеров.

Теракты произошли на четырех станциях

Первые 3 бомбы ввели в действие на станции "Аточа", где на месте погибли 29 человек. Следующей мишенью стала станция "Эль-Позо" – 2 бомбы за мгновение убили 67 человек. Вслед за ними на станции "Теллез" взорвалось еще 4 бомбы, они унесли жизни 64 человек. Последнюю бомбу запустили в поезде, который прибыл на станцию "Санта-Евгения", там погибло 17 человек.

Взрывы разрушили части вагонов этих поездов, а взрывная волна оглушила пассажиров. На станциях царила паника, сопровождавшаяся давкой. Все, кому удалось пережить теракты, старались как можно быстрее выбраться в безопасное место.

Кто пострадал больше всего

Наибольший удар получили люди, которые были на расстоянии 5 метров от сумок. В каждом из вагонов находилось еще примерно 60 тяжелораненых. Людей начали немедленно эвакуировать, а пострадавших – госпитализировать.

Кроме тех, кто погиб на местах, из больниц не вышли живыми еще 14 человек. Их травмы оказались несовместимыми с жизнью. Более 250 человек подверглись перфорации барабанных перепонок.

Для запуска бомб использовали телефон

Для запуска бомб террористы использовали в качестве таймера мобильный телефон. Жертв могло быть еще больше. Сработали не все бомбы, 3 из них вышли из строя и полицейским удалось их деактивировать.

Сразу после трагических событий началось расследование. Вскоре полиция выяснила, что мобильный телефон, который использовали как таймер взрыва, принадлежал к серии 20 телефонов, которые приобрел в одном магазине один покупатель.



Последствия терактов / Фото Associated Press

Другие телефоны из этой серии террористы использовали для общения между собой, поэтому этот след привел к подозреваемым и последующим арестам. Прежде всего правоохранителям удалось:

определить местоположение квартиры, где скрывались исламские экстремисты;

найти Шахтера, который продал им взрывчатку.

Подозреваемые совершили самоубийство

Однако захватить членов группы живыми так и не удалось. Те из них, которые были внутри, специально подорвались в квартире, когда поняли, что их окружила полиция.

Перед этими событиями злоумышленники пытались воплотить еще один теракт, установив бомбу на путях скоростного поезда. Их разоблачили и выследили непосредственно перед активацией бомбы, поэтому очередного террористического акта и новых жертв удалось избежать.

Бомбы взорвались за несколько дней до выборов

Мадридские теракты произошли всего за 3 дня до всеобщих парламентских выборов в Испании. Таким образом во взрывах видели политическую мотивированность и попытки повлиять на их будущий результат.

Учитывали причастность группы ЭТА – одной из старейших террористических организаций Европы и исламских группировок. Единственной причиной подозревать их в преступлении был тот факт, что в декабре 2003 года организация ЭТА действительно планировала теракт в одном из мадридских поездов. Тогда трагедии удалось избежать.

Что такое ЭТА? По информации из По информации из Википедии , ЭТА – это одна из старейших террористических организаций Европы. Ее создали в 1959 году как движение студенческого сопротивления.

Однако на этот раз четкой политической или какой-либо другой связи с ними найти не удалось. Тогда убийства начали приписывать исламским группировкам, мотивом могло послужить участие Испании в войне в Ираке, которую поддерживало тогдашнее правительство.

Теракты должны существенно подорвать авторитет власти и помешать переизбранию на второй срок. В то же время многие обвинили правительство в попытках скрыть невыгодную для властей информацию, в частности, причастность к терактам исламистских группировок.

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Вследствие этого, выборы действительно кардинально изменили политическую ситуацию в стране. Победила социалистическая рабочая партия, которая вскоре организовала вывод испанского войска из Ирака. Кроме того, новая власть вела приспособленней иммиграционную политику, поэтому количество иммигрантов в Испании стремительно возросло.

Расследование взрывов в Мадриде

Однако расследование по взрывам продолжалось. Через 3 года после трагедии перед судом предстали 28 членов исламской террористической группы, а также шахтер, который продал злоумышленникам взрывчатку.

Доказали вину 21 подсудимого, 18 из них получили от 7 до 23 лет заключения. Еще четверых приговорили в общей сложности к 42 924 годам лишения свободы.

Отметим! Такое наказание предусматривали за транспортировку и приобретение взрывчатки с целью ее дальнейшего применения для терактов.

Теории заговора среди общества

Несмотря на доказанную вину исламской группировки, среди общества господствовали слухи о различных теориях заговоров. Согласно одной из таких, теракты организовала Социалистическая партия, которая пришла к власти после выборов, в сговоре с:

организацией баскских сепаратистов ЭТА;

марокканскими спецслужбами.

Никакие доказательства против исламских группировок не убедили сторонников этой теории. Впоследствии в информационном пространстве представили еще одну весомую теорию причастности именно исламистской подпольной организации.

Следователи вычислили, что теракты в Мадриде произошли ровно через 2,5 года, или же через символические 911 дней после терактов в США 11 сентября 2001 года. А печально известная террористическая организация "Аль-Каида", якобы, также взяла на себя ответственность за теракты в Мадриде.

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