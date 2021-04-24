В городе Рамбуйе, что только в 45 километрах от Парижа, мужчина ворвался в отделение местной полиции и устроил резню. В результате происшествия погиб 1 человек.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, мужчина набросился на правоохранителей с двумя ножами.

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Детали трагедии

Свидетели происшествия рассказали, что мужчину видели разговаривающим по мобильному телефону возле полицейского участка. Он воспользовался случаем, чтобы войти внутрь, когда женщина вошла в дверь охраны. Злоумышленник бросился на женщину-полицейского. Впоследствии ее коллеги открыли по нему огонь.

По данным издания BBC, нападавшим оказался 36-летний гражданин Туниса. Он прибыл во Францию ​​еще в 2009 году. Мотивы его действий останутся тайной, ведь злоумышленник погиб в больнице.

Дарманен подчеркнул, что убийство сотрудника правоохранительных органов рассматривается как теракт. Такого же мнения придерживается и президент Эммануэль Макрон. Он заявил, что Франция "не сдастся в борьбе с исламистским терроризмом".

Она была женщиной-полицейским. Стефани была убита в своем полицейском участке, на и без того избитой земли Ивелин. Нация стоит рядом с ее семьей, коллегами и полицией. Мы не откажемся от борьбы с исламистским терроризмом,

– отметил Макрон.

Заметим, что в прошлом году во Франции мужчина совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли 3 человека. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских. После этого во Франции усилили меры безопасности. Мобилизовали военных, а также усилили охрану школ и культовых сооружений.