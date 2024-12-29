Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Важно Россия отрабатывает нападение на Финляндию и страны НАТО, – Iltalehti

Какую атаку может готовить Россия

В СМИ заявили, что Россия уже отрабатывает сценарий нападения на страны НАТО. Так, под ударом могут оказаться Финляндия и Норвегия. Вероятными целями могут стать территории, которые ранее принадлежали России, например, регионы до реки Кюмийоки и пролива Пуумала.

Коваленко отметил, что атака России может быть гибридной. Он пояснил, что Кремль может привлечь к такому нападению военных из других стран.

Задействованы могут быть как военные КНДР, так и боевики из условной "Хезболлы", подконтрольные Ирану, если Запад не разрушит отношения между Россией и другими автократиями,

– подчеркнул Коваленко.

Ранее в СМИ заявили, что война с Россией будет означать ракетные удары по гражданскому населению, а также одновременное нападение на различные подразделения. По оценкам Альянса, в Кремле будут стремиться вернуться к границам Туркуского (Абосского) мира 1743 года.

Эксперты считают, что Россия может готовить серьезные провокации в Европе. Так, под ударом может оказаться Эстония, где в последнее время часто случаются аварии на электрических кабелях. Кроме того, ранее в СМИ сообщали, что Россия пытается глушить сигналы в странах Балтии.

"История с повреждением кабеля, глушением сигналов в этих регионах, похищение буйков – все это элементы большой подготовки России к провокации в странах Балтии. Более того, в 2025 году в Беларуси будут проходить военные учения, в которых примут участие Россия, КНДР и Китай", – отмечает эксперт.