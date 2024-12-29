Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Важливо Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та країни НАТО, – Iltalehti

Яку атаку може готувати Росія

У ЗМІ заявили, що Росія вже відпрацьовує сценарій нападу на країни НАТО. Так, під ударом можуть опинитися Фінляндія та Норвегія. Ймовірними цілями можуть стати території, які раніше належали Росії, наприклад, регіони до річки Кюмійокі та проливу Пуумала.

Коваленко наголосив, що атака Росії може бути гібридною. Він пояснив, що Кремль може залучити до такого нападу військових з інших країн.

Задіяні можуть бути як військові КНДР, так і бойовики з умовної "Хезболли", підконтрольні Ірану, якщо Захід не зруйнує взаємини між Росією та іншими автократіями,

– наголосив Коваленко.

Раніше у ЗМІ заявили, що війна з Росією означатиме ракетні удари по цивільному населенню, а також одночасний напад на різні підрозділи. За оцінками Альянсу, у Кремлі будуть прагнути повернутися до кордонів Туркуського (Абоського) миру 1743 року.

Експерти вважають, що Росія може готувати серйозні провокації у Європі. Так, під ударом може опинитися Естонія, де останнім часом часто трапляються аварії на електричних кабелях. Крім того, ранішу у ЗМІ повідомляли, що Росія намагається глушити сигнали в країнах Балтії.

"Історія з пошкодженням кабелю, глушінням сигналів у цих регіонів, викрадення буйків – все це елементи великої підготовки Росії до провокації у країнах Балтії. Ба більше, у 2025 році у Білорусі проходитимуть військові навчання, у яких візьмуть участь Росія, КНДР і Китай", – наголошує експерт.