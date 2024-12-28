Про це розповідає фінське видання Iltalehti з посиланням на джерела в Альянсі, повідомляє 24 Канал. Ймовірними цілями можуть стати території, які раніше належали Росії, наприклад, регіони до річки Кюмийокі та проливу Пуумала.

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Російський сценарій нападу

За даними джерел, під час можливого вторгнення Росії використає значні сили, включно з 14-м армійським корпусом, який атакуватиме Норвегію з боку Мурманська по суші, морю та з повітря.

У фінську Лапландію може бути висаджено десант, а ракетні війська Росії, розгорнуті на Кольському півострові, завдаватимуть ударів по території Фінляндії. У разі нападу Росія намагатиметься створити буферну зону в північній частині Лапландії та Норвегії.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що така атака буде гібридною та залучатиме не лише російські війська, але й сили союзників Росії, наприклад, військових КНДР або бойовиків з "Хезболли", підконтрольних Ірану.

Реакція НАТО та військові навчання

Раніше Альянс провів низку масштабних навчань поблизу кордонів Росії. У березні минулого року НАТО відпрацювало розгортання 20 000 військових у Фінляндії та Норвегії. А минулого місяця у Фінляндії стартували найбільші артилерійські навчання НАТО під назвою Lightning Strike 24.

