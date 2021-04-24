У місті Рамбуйє, що лише за 45 кілометрів від Парижа, чоловік увірвався до відділку місцевої поліції та влаштував різанину. Внаслідок події загинула 1 людина.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, чоловік накинувся на правоохоронців з двома ножами.

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Деталі трагедії

Свідки події розповіли, що чоловіка бачили розмовляючим по мобільному телефону біля поліцейської дільниці. Він скористався нагодою, щоб увійти всередину, коли жінка увійшла в двері охорони. Зловмисник кинувся на поліціянтку. Згодом її колеги відкрили по ньому вогонь.

За даними видання BBC, нападником виявився 36-річний громадянин Тунісу. Він прибув до Франції ще у 2009 році. Мотиви його дій залишаться таємницею, адже зловмисник загинув у лікарні.

Дарманен наголосив, що вбивство співробітника правоохоронних органів розглядається як теракт. Таку ж думку поділяє і президент Еммануель Макрон. Він заявив, що Франція "не здасться в боротьбі з ісламістським тероризмом".

Вона була жінкою-поліцейським. Стефані була вбита в своєму поліцейському відділку, на і без того побитій землі Івелін. Нація стоїть поруч з її сім'єю, колегами та поліцією. Ми не відмовимося від боротьби з ісламістським тероризмом,

– зазначив Макрон.

Зауважимо, що торік у Франції чоловік скоїв теракт у Ніцці, в результаті якого загинули 3 людини. Також в Авіньйоні ще один чоловік напав з ножем на поліцейських. Після цього у Франції посилили заходи безпеки. Мобілізували військових, а також посилили охорону шкіл і культових споруд.



У Франції чоловік накинувся з ножем на поліцейських / Фото AFP