Во Франции подозреваемый в поджоге собора в 2020 мигрант убил священника

Значительный резонанс во Франции раз получила история об убийстве, совершенном мигрантом. На этот раз жертвой стал католический священник.

Во французской Вандее в городе Мортань-сюр-Севр его убил человек, ранее во Францию ​​приехавший из Африки. По меньшей мере, так считают местные правоохранители, ведь этот человек сам пришел в полицию и во всем признался.

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Франция в шоке после убийства священника

О гибели священника сообщил в твиттере министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен. Он выразил соболезнования "всем католикам", и заверил, что лично выехал на место событий.

Официальной информации немного. А вот по источникам журналистов, напавший – 40-летний мигрант из Африки, из Руанды.

Это якобы тот самый, которого в 2020 задерживали по подозрению в причастности к пожару в соборе XV века в Нанте.

Собственно, руандийца приютила католическая община в Мортань-сюр-Севр. Там и произошло убийство священника, в котором теперь подозревают африканца.

ведь человек сам пришел в жандармерию, а там признался, что убил священника, с которым жил в одном доме. Собственно, только после этого сообщения полиция поехала в дом и нашла тело.

Между тем среди политиков Франции уже разгорелась дискуссия вокруг того, почему подозреваемого в поджоге собора (случился еще 18 июля 2020 года) ли не депортировали из страны.

Напомним, предыдущее громкое убийство, которое возмутило Францию, произошло в октябре 2020 года.

В пригороде Парижа радикальный исламист обезглавил учителя Самюэля Пати за якобы демонстрацию им карикатур на пророка Мухаммеда.

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