У Франції підозрюваний у підпалі собору у 2020 мігрант вбив священника

Значного резонансу у Франці вкотре набула історія про вбивство, скоєне мігрантом. Цього разу жертвою став католицький священник.

У французькій Вандеї в містечку Мортань-сюр-Севр його вбив чоловік, який раніше до Франції приїхав з Африки. Щонайменше, так вважають місцеві правоохоронці, адже цей чоловік сам прийшов у поліцію та у всьому зізнався.

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Франція шокована після вбивства священника

Про загибель священника повідомив у твітері міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен. Він висловив співчуття "усім католикам", та запевнив, що особисто виїхав на місце подій.

Офіційної інформації небагато. А от за джерелами журналістів, нападник – 40-річний мігрант з Африки, з Руанди.

Це начебто той самий, якого у 2020 затримували за підозрою в причетності до пожежі у соборі XV століття в Нанті.

Власне, руандійця прихистила католицька громада у Мортань-сюр-Севр. Там і сталося вбивство священника, в якому тепер підозрюють африканця.

адже чоловік сам прийшов до жандармерії, а там зізнався, що вбив священника, з яким мешкав у одному будинку. Власне, тільки після цього повідомлення поліція поїхала до будинку та знайшла тіло.

Тим часом серед політиків Франції вже розгорілася дискусія навколо того, чому підозрюваного у підпалі собору ( стався ще 18 липня 2020 року) не депортували з країни.

Нагадаємо, попереднє гучне вбивство, яке збурило Францію, сталося у жовтні 2020 року.

У передмісті Парижа радикальний ісламіст обезголовив учителя Самюеля Паті за начебто демонстрацію ним карикатур на пророка Мухаммеда.

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