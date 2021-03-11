У справі про моторошне вбивство вчителя у Франції в жовтні 2020 року з'явилися нові подробиці. Вбивця – 18-річний чеченець – пішов на злочин через інформацію, яку школярка вигадала.

13-річна дівчина збрехала, що вчитель – Семюель Паті – виявив неповагу до пророка Мухаммеда. І збрехала тільки тому, що боялася покарання за прогули.

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Школярка збрехала про карикатури на пророка Мухаммеда

За 10 днів до вбивства навколо Семюеля Паті почався скандал: батько 13-річної учениці звинуватив вчителя у неповазі до ісламу. До цього призвела розповідь його доньки:

Мовляв, Паті показував у класі зображення оголеного пророка Мухаммеда (карикатури з журналу Charlie Hebdo).

А перед цим попросив учнів-мусульман покинути клас.

Опубліковане у соцмережах відео зі звинуваченнями обуреного батька розлетілося мережею. Мусульманська громада Франції була шокована, а деякі радикали почали погрожувати вчителю вбивством.

Тільки на початку березня 2021 року у справі з'явилася інформація, яка перевернула її сприйняття: дівчинка зізналася, що навіть не була у школі того дня (її відсторонили від занять за прогули), коли Семюель Паті нібито показував учням карикатури на пророка. А про вчителя вона збрехала, бо боялася гніву батька.

Так, я збрехала, я не бачила карикатур... Якби я не розповіла про це батькові, він не записав би те відео, і Анзор не зробив би цього,

– такі слова дівчинки навели журналісти.

Наразі відомо, що школярку звинуватили в наклепі, а її батька заарештували за співучасть у вбивстві.

Батьки Семюеля Паті також відреагували на нову інформацію у справі

Вони шкодують, що зізнання пролунало так пізно, але й раді, що воно взагалі з'явилося.

Адже воно "відновлює пам'ять і честь Паті – він же ніколи не принижував учнів-мусульман".

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