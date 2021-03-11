Убивство через брехню школярки: нові деталі справи про обезголовлення вчителя у Франції
У справі про моторошне вбивство вчителя у Франції в жовтні 2020 року з'явилися нові подробиці. Вбивця – 18-річний чеченець – пішов на злочин через інформацію, яку школярка вигадала.
Джерело:francetvinfo
13-річна дівчина збрехала, що вчитель – Семюель Паті – виявив неповагу до пророка Мухаммеда. І збрехала тільки тому, що боялася покарання за прогули.
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Школярка збрехала про карикатури на пророка Мухаммеда
За 10 днів до вбивства навколо Семюеля Паті почався скандал: батько 13-річної учениці звинуватив вчителя у неповазі до ісламу. До цього призвела розповідь його доньки:
- Мовляв, Паті показував у класі зображення оголеного пророка Мухаммеда (карикатури з журналу Charlie Hebdo).
- А перед цим попросив учнів-мусульман покинути клас.
Опубліковане у соцмережах відео зі звинуваченнями обуреного батька розлетілося мережею. Мусульманська громада Франції була шокована, а деякі радикали почали погрожувати вчителю вбивством.
Так, я збрехала, я не бачила карикатур... Якби я не розповіла про це батькові, він не записав би те відео, і Анзор не зробив би цього,
– такі слова дівчинки навели журналісти.
Наразі відомо, що школярку звинуватили в наклепі, а її батька заарештували за співучасть у вбивстві.
Батьки Семюеля Паті також відреагували на нову інформацію у справі
- Вони шкодують, що зізнання пролунало так пізно, але й раді, що воно взагалі з'явилося.
- Адже воно "відновлює пам'ять і честь Паті – він же ніколи не принижував учнів-мусульман".
У Франції жорстоко вбили вчителя: як усе було
- 16 жовтня 2020 року у передмісті Парижа вбили 47-річного вчителя історії та географії Семюеля Паті. Нападника – 18-річного вихідця з Чечні Абдуллаха Анзора, який відрізав жертві голову – поліція застрелила на місці злочину.
- Анзор пішов на вбивство начебто тому, що хотів помститися за прояв неповаги до пророка Мухаммеда. Інцидент призвів до нечуваної напруги у стосунках між мусульманами й французами інших віросповідань.
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