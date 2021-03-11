В деле о жутком убийстве учителя во Франции в октябре 2020 появились новые подробности. Убийца – 18-летний чеченец – пошел на преступление из-за информации, которую школьница придумала.

13-летняя девушка солгала, что учитель – Сэмюэль Пати – проявил неуважение к пророку Мухаммеду. И солгала только потому, что боялась наказания за прогулы.

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Школьница солгала о карикатурах на пророка Мухаммеда

За 10 дней до убийства вокруг Сэмюэля Пати начался скандал: отец 13-летней ученицы обвинил учителя в неуважении к исламу. К этому привел рассказ его дочери:

Мол, Пати показывал в классе изображения обнаженного пророка Мухаммеда (карикатуры журнала Charlie Hebdo).

А перед этим попросил учеников-мусульман покинуть класс.

Опубликованное в соцсетях видео с обвинениями возмущенного отца разлетелось в сети. Мусульманская община Франции была шокирована, а некоторые радикалы стали угрожать учителю убийством.

И только в начале марта 2021 в деле появилась информация, которая перевернула его восприятия: девочка пр изналась, что даже не была в школе в тот день (ее отстранили от занятий за прогулы), когда Сэмюэль Пати якобы показывал ученикам карикатуры на пророка. А об учителе она солгала, потому что боялась гнева отца.

Да, я солгала, я не видела карикатур... Если бы я не рассказала об этом отцу, он не записал бы то видео, и Анзор не сделал бы этого,

– такие слова девочки привели журналисты.

Уже известно, что школьницу обвинили в клевете, а ее отца арестовали за соучастие в убийстве.

Родители Сэмюэля Пати также отреагировали на новую информацию по делу

Они жалеют, что признание прозвучало так поздно, но и рады, что оно вообще появилось.

Ведь оно "восстанавливает память и честь Пати – он же никогда не унижал учеников-мусульман".

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