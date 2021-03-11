Убийство из-за лжи школьницы: новые детали дела об обезглавливании учителя во Франции
В деле о жутком убийстве учителя во Франции в октябре 2020 появились новые подробности. Убийца – 18-летний чеченец – пошел на преступление из-за информации, которую школьница придумала.
Источник:francetvinfo
13-летняя девушка солгала, что учитель – Сэмюэль Пати – проявил неуважение к пророку Мухаммеду. И солгала только потому, что боялась наказания за прогулы.
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Школьница солгала о карикатурах на пророка Мухаммеда
За 10 дней до убийства вокруг Сэмюэля Пати начался скандал: отец 13-летней ученицы обвинил учителя в неуважении к исламу. К этому привел рассказ его дочери:
- Мол, Пати показывал в классе изображения обнаженного пророка Мухаммеда (карикатуры журнала Charlie Hebdo).
- А перед этим попросил учеников-мусульман покинуть класс.
Опубликованное в соцсетях видео с обвинениями возмущенного отца разлетелось в сети. Мусульманская община Франции была шокирована, а некоторые радикалы стали угрожать учителю убийством.
Да, я солгала, я не видела карикатур... Если бы я не рассказала об этом отцу, он не записал бы то видео, и Анзор не сделал бы этого,
– такие слова девочки привели журналисты.
Уже известно, что школьницу обвинили в клевете, а ее отца арестовали за соучастие в убийстве.
Родители Сэмюэля Пати также отреагировали на новую информацию по делу
- Они жалеют, что признание прозвучало так поздно, но и рады, что оно вообще появилось.
- Ведь оно "восстанавливает память и честь Пати – он же никогда не унижал учеников-мусульман".
Во Франции жестоко убили учителя: как все было
- 16 октября 2020 в пригороде Парижа убили 47-летнего учителя истории и географии Сэмюэля Пати. Напавший – 18-летний выходец из Чечни Абдуллах Анзор, который отрезал жертве голову – был застрелен полицией на месте преступления.
- Анзор пошел на убийство якобы потому, что хотел отомстить за проявление неуважения к пророку Мухаммеду. Инцидент привел к неслыханному напряжению в отношениях между мусульманами и французами других вероисповеданий.
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