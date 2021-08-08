Правоохоронці одразу запідозрили у злочині 50-річного сусіда громадянки України. Чоловік заперечував усі звинувачення, але нещодавно зізнався у скоєному.

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Після того, як під час розслідування знайшли суттєві докази вини Франческо Люпіно, його одразу взяли під варту.

Наразі він перебуває у в'язниці в місті Піза.

Італієць зізнався в убивстві

На допиті, який тривав впродовж 9 годин, італієць у присутності свого адвоката розповів, що вбив 29-річну Христину Новак.

Зловмисник зазначив, що співпрацюватиме зі слідством.

Зверніть увагу! Христину Новак знайшли мертвою у травні 2021 року в котеджі поблизу міста Кастельфранко-ді-Сотто в провінції Піза.

Що відомо про трагедію: коротко