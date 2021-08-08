Правоохранители сразу заподозрили в преступлении 50-летнего соседа гражданки Украины. Мужчина отрицал все обвинения, но недавно признался в содеянном.

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После того, как в ходе расследования нашли существенные доказательства вины Франческо Люпина, его сразу взяли под стражу.

На данный момент он находится в тюрьме в городе Пиза.

Итальянец признался в убийстве

На допросе, который длился в течение 9 часов, итальянец в присутствии своего адвоката рассказал, что убил 29-летнюю Кристину Новак.

Злоумышленник отметил, что будет сотрудничать со следствием.

Обратите внимание! Кристину Новак нашли мертвой в мае 2021 года в коттедже возле города Кастельфранко-ди-Сотто в провинции Пиза.

Что известно о трагедии: коротко