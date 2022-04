From Ukraine with NLAW: Резников предупредил россиян, что их ждет в Украине

Россия пришла на украинскую территорию заниматься массовыми убийствами и мародерством. В Министерстве обороны говорят: украинские военные найдут на это ответ – с помощью оружия.

Об этом глава Минобороны Алексей Резников написал в твиттере. Он напомнил, что является юристом, для него верховенство права было первоочередной ценностью.

Для россиян у украинцев есть NLaw, – Резников

Россия пришла к нам с войной, массовыми убийствами и мародерством. Для них нет закона. Но благодаря нашим партнерам для них есть NLaw,

– написал Резников.

Он перефразировал известное название фильма From Russia with love на очень актуальное сейчас From Ukraine with NLAW.

Этим изображением Резников проиллюстрировал свое сообщение / Твиттер министра обороны

Резников уже не впервые обращается к россиянам

Отметим, что ранее министр обороны уже обращался к российским военным. Он призвал их "быть умными и возвращаться домой". В противном случае их ждет либо гибель, либо Гаага.

