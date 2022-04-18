Соответствующую информацию оперативное командование обнародовало 17 апреля. В частности, там вспомнили об уголовной ответственности.

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Людям напомнили о запрещении фото и видео оборонных объектов

Просим граждан осознавать, что фото и видео оборонных сооружений, объектов, как и информация об их перемещениях запрещены для распространения. Такие действия могут быть трактованы как препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и влечь за собой уголовную ответственность,

– говорится в сообщении.

В командовании призывали не помогать враждебным и диверсионным силам ориентироваться в Украине.

"Пусть для них останется в истории только один указатель курса – ближе ко дну, за российским военным кораблем", – напомнили людям.

Маляр об уголовной ответственности за распространение военных тем: смотрите видео