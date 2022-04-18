Відповідну інформацію оперативне командування оприлюднило 17 квітня. Зокрема там пригадали про кримінальну відповідальність.

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Людям нагадали про заборону фото та відео оборонних об'єктів

Просимо громадян бути свідомими того, що фото та відео оборонних споруд, об'єктів, як і інформація про їх переміщення заборонені для поширення. Такі дії можуть бути трактовані як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і тягнути за собою кримінальну відповідальність,

– мовиться у повідомленні.

У командуванні закликали не допомагати ворожим та диверсійним силам орієнтуватися в Україні.

"Хай для них залишиться в історії лише один покажчик курсу – ближче до дна, за російським військовим кораблем", – нагадали людям.

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