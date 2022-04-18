From Ukraine with NLAW: Резніков попередив росіян, що їх чекає в Україні
Джерело:Твітер Олексія Резнікова
Росія прийшла на українську територію займатись масовими вбивствами та мародерством. У Міністерстві оборони кажуть: українські військові знайдуть на це відповідь – з допомогою зброї.
Про це глава Міноборони Олексій Резніков написав у твітері. Віг нагадав, що є юристом, для нього верховенство права було першочерговою цінністю.
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Для росіян в українців є NLaw, – Резніков
Росія прийшла до нас з війною, масовими вбивствами та мародерством. Для них немає Закону. Але завдяки нашим партнерам для них є NLaw,
– написав Резніков.
Урядовець перефразував відому назву фільму From Russia with love на дуже актуальну зараз From Ukraine with NLAW.
Резніков вже не вперше звертається до росіян
Зазначимо, що раніше міністр оборони вже звертався до російських військових. Він закликав їх "бути розумними та вертатись додому". В іншому випадку їх чекає або загибель, або Гаага.
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