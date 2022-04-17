Про це міністр оборони повідомив у своїх соціальних мережах ввечері 16 квітня. Він оприлюднив відеозапис знищення російського крейсера "Москва".
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Йди за "Москвою" або будь розумним і йди додому. І чекай запрошення на безкоштовну поїздку до Гааги,
– зазначив Олексій Резніков.
Очільник Міноборони закликав не пропустити таку можливість. Адже вона буває лише раз у житті.
Знищення "Москви": коротко
- У мережі 14 квітня ввечері почала з'являтися інформація про те, що на російському ракетному крейсері "Москва" сталася потужна пожежа у Чорному морі.
- Згодом міноборони Росії повідомило, що флагман затонув. Своєю чергою в ЗСУ вказали, що причиною знищення корабля стали українські ракети "Нептун".
- Втрата "Москви" обійшлася Путіну щонайменше в 750 мільйонів доларів. До слова, це саме те судно, яке службовці з острова Зміїний відправили "на**й".
Росія більше не має таких крейсерів на Чорному морі: дивіться відео