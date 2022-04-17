Об этом министр обороны сообщил в своих социальных сетях вечером 16 апреля. Он обнародовал видеозапись уничтожения российского крейсера "Москва".

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Следуй за "Москвой" или будь умным и иди домой. И жди приглашения на бесплатную поездку в Гаагу,

– отметил Алексей Резников.

Глава Минобороны призвал не упустить такую возможность. Она ведь бывает только раз в жизни.

Уничтожение "Москвы": коротко

В сети 14 апреля вечером начала появляться информация о том, что на российском ракетном крейсере "Москва" произошел мощный пожар в Черном море.

Впоследствии минобороны России сообщило, что флагман затонул. В свою очередь в ВСУ указали, что причиной уничтожения корабля стали украинские ракеты "Нептун".

Потеря "Москвы" обошлась Путину по меньшей мере в 750 миллионов долларов. К слову, это то самое судно, которое служащие с острова Змеиный отправили "на**й".

У России больше нет таких крейсеров на Черном море: смотрите видео