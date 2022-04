Про це глава Міноборони Олексій Резніков написав у твітері. Віг нагадав, що є юристом, для нього верховенство права було першочерговою цінністю.

До теми Для ворога має бути один вказівник курсу – на дно: ЗСУ нагадали, які фото не можна публікувати

Для росіян в українців є NLaw, – Резніков

Росія прийшла до нас з війною, масовими вбивствами та мародерством. Для них немає Закону. Але завдяки нашим партнерам для них є NLaw,

– написав Резніков.

Урядовець перефразував відому назву фільму From Russia with love на дуже актуальну зараз From Ukraine with NLAW.

Цим зображенням Резніков проілюстрував свій допис / твітер міністра оборони

Резніков вже не вперше звертається до росіян

Зазначимо, що раніше міністр оборони вже звертався до російських військових. Він закликав їх "бути розумними та вертатись додому". В іншому випадку їх чекає або загибель, або Гаага.

