Про це глава Міноборони Олексій Резніков написав у твітері. Віг нагадав, що є юристом, для нього верховенство права було першочерговою цінністю.
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Для росіян в українців є NLaw, – Резніков
Росія прийшла до нас з війною, масовими вбивствами та мародерством. Для них немає Закону. Але завдяки нашим партнерам для них є NLaw,
– написав Резніков.
Урядовець перефразував відому назву фільму From Russia with love на дуже актуальну зараз From Ukraine with NLAW.
Цим зображенням Резніков проілюстрував свій допис / твітер міністра оборони
Резніков вже не вперше звертається до росіян
Зазначимо, що раніше міністр оборони вже звертався до російських військових. Він закликав їх "бути розумними та вертатись додому". В іншому випадку їх чекає або загибель, або Гаага.
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