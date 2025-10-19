На восточном направлении украинские военные ежедневно сдерживают волны штурмов. Россияне перебрасывают дополнительные силы и пытаются давить численностью, несмотря на потери.

Командир механизированной роты 110-й бригады, лейтенант Владислав Каменецкий, в эфире 24 Канала рассказал, что сейчас на фронте не хватает одного ресурса, без которого сложно удерживать позиции и проводить эвакуацию. Он объяснил, что именно эта нехватка больше всего влияет на работу подразделений.

Враг усилил штурмы и изменил тактику

На позициях 110-й бригады продолжаются активные бои, ведь противник перебрасывает все больше сил. На этом направлении действуют пять вражеских бригад, которые постоянно пытаются прорвать оборону. Ситуация остается сложной и динамичной.

Враг проводит штурмовые действия и не останавливается. За мою практику службы не было ни одного направления, где было бы легко,

– рассказал Каменецкий.

Оккупанты теперь реже используют технику и вместо этого формируют небольшие группы по несколько человек. Такие подразделения накапливаются на определенном участке и пытаются атаковать позиции украинских военных. Из-за постоянных атак защитники вынуждены быстро реагировать на изменения тактики и удерживать линию фронта.

Новые технологии врага на передовой

Россияне активно применяют беспилотники, в частности FPV-дроны и аппараты, управляемые через оптоволоконный кабель. Такие системы стали основной угрозой для украинских позиций, потому что позволяют врагу поражать технику и бойцов даже в глубоком тылу. Из-за постоянных ударов украинские подразделения вынуждены постоянно менять тактику.

Технологии меняются, и есть такие вещи, как FPV-дроны и дроны на оптоволокне, которые, к сожалению, наносят потери как личному составу, так и технике,

– рассказал Каменецкий.

Такие атаки затрудняют подвоз людей и боеприпасов к передовым позициям. Защитники адаптируются, но признают, что борьба с новыми видами дронов требует дополнительных средств РЭБ и быстрой замены поврежденной техники.

Главная потребность на фронте – мобильные пикапы

На передовой главным ресурсом становится транспорт, который позволяет быстро передвигаться между позициями. По словам Каменецкого, мобильные полноприводные пикапы сейчас важнейшие для выполнения боевых задач. Такие машины обеспечивают подвоз бойцов, боеприпасов и эвакуацию раненых.

Пикап – это расходный материал, который постоянно уничтожается или выходит из строя. Именно поэтому нам их не хватает больше всего,

– отметил Каменецкий.

Из-за постоянных атак дронов часть автомобилей подбита или требует ремонта. Несмотря на сложные условия, бойцы стараются поддерживать технику в рабочем состоянии, ведь от нее зависит возможность быстро реагировать на изменения ситуации на фронте.

Автомобили на передовой выполняют не только логистические, но и спасательные функции. Они помогают эвакуировать раненых и обеспечивают подвоз всего необходимого во время активных боевых действий. Каждый исправный автомобиль на фронте означает больше возможностей для маневра, своевременную эвакуацию и выполнение задач в самых тяжелых условиях.

